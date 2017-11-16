Манчини: «У Ерохина большой потенциал, он хорошо тренируется»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в эфире программы «Все на матч» рассказал, почему так часто доверяет Александру Ерохину место в стартовом составе:

«Если говорить о центральных полузащитниках, то из россиян на эту позицию у нас есть Ерохин и Кузяев. Александр проводит и хорошие матчи, и плохие. У него большой потенциал, но его нужно раскрывать. Ерохина ждёт много работы. Он хорошо тренируется, но в „Зените“ он лишь пять месяцев, и многому нужно научиться.

Что касается аргентинцев, то я всеми доволен, особенно Паредесом, который практически сразу влился в коллектив. Остальные выступают на хорошем уровне, хотя адаптация занимает пять-семь месяцев, но они играют и забивают голы. Кроме того, в коллективе сложились хорошие отношения, и между легионерами и россиянами нет проблем».

Наставник «Зенита» также отметил, что команда была не до конца укомплектована в летнее трансферное окно.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте