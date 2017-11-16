Раванелли: «Я бы из кожи вон лез, чтобы вернуть Конте в сборную Италии»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Украина. Первая лига
  • Албания. Суперлига
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
  • Португалия. Кубок
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
05:15 сегодня Логотип ПеруПеру -:- Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия Фонбет 1.2 6 15
  • Главные новости
  • Все новости
23:33
Неймар плакал и просил Бартомеу не отпускать его в ПСЖ39
20:35
Вентура уволен с поста тренера сборной Италии52
19:59
Система видеоповторов будет использоваться в Ла Лиге со следующего сезона50
18:26
Бывший вице-президент ФИФА получил 1 млн долларов за голос в пользу Катара39
17:39
Провести тестовый поединок на стадионе «Мордовия-Арена» пригласили «Сызрань-2003»38
05:10
Моуриньо: «Английским клубам в плей-офф ЛЧ приходится труднее всего»0
04:41
Слуцкий: «После трёх поражений подряд „Халлу“ нужно одерживать победы»3
04:21
Прядкин: «Сборная России могла и вовсе выиграть у Испании»0
03:46
Манчини: «У Ерохина большой потенциал, он хорошо тренируется»0
03:16
Прядкин: «Родриго после матча обнял Лунёва и попросил у него прощения»0
02:53
Фернандес: «Думаю, испанцы были серьёзно мотивированы, но мы навязали им борьбу»1
02:31
Ари: «Думаю, привлечь внимание тренера сборной России до старта ЧМ вполне реально»2
02:11
Карпин: «Рамос и Пике в официальных матчах таких вольностей бы себе не позволили»2
00:57
Джером Боатенг назвал своих любимых защитников3
00:45
«Рома» готовит для Перотти новый контракт2
00:32
Ребров - о Кокорине и Глушакове: «Что-то вратарей развелось в последнее время»5
00:22
Манчини: «Я родился после 1958 года и никогда не видел, как Италия не попадает на ЧМ»6
00:15
Рохо принял участие в матче впервые за 7 месяцев0
00:01
Манчини: «Я знал, что трудный момент придет, это было неизбежно»12
23:53
Огбонна — цель «Милана» в январе0
23:44
Карпин: «Лунев не боится и действует решительно. Цена такой манеры – подобные травмы»0
23:15
Врач сборной России рассказал, что Фернандес, Акинфеев и Кокорин могли сыграть с Испанией8
23:04
Демпси, преодолевший проблемы с сердцем, получил награду «Камбэк года» в MLS2
22:27
Де Росси зашел в автобус сборной Швеции и извинился за поведение фанатов17
22:14
Глава Федерации футбола Италии: «Сказал Вентуре, что мы больше не нуждаемся в его услугах»5

Раванелли: «Я бы из кожи вон лез, чтобы вернуть Конте в сборную Италии»

сегодня, 04:08

Экс-нападающий сборной Италии Фабрицио Раванелли убеждён, что новым наставником Скуадры Адзурры должен стать главный тренер «Челси» Антонио Конте:

«Я бы из кожи вон лез, чтобы вернуть Антонио Конте. Я бы попытался убедить его, ведь то, что он проделал в национальной сборной, было чем-то особенным. Он новатор, и он действительно знает, как изменить всю ситуацию. А футболка сборной Италии – это возможность, которую нужно зарабатывать потом и кровью».

Напомним, вчера Джампьеро Вентура был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Италии после невыхода команды на ЧМ-2018.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Джером Боатенг назвал своих любимых защитников
Сегодня, 00:57 3
Глава Федерации футбола Италии: «Сказал Вентуре, что мы больше не нуждаемся в его услугах»
Вчера, 22:14 5
Оуэн считает, что его поколение молодых английских игроков было сильнее современного
Вчера, 21:54 8
Левандовски желает, чтобы «Бавария» подписала молодого нападающего
Вчера, 20:25 18
Президент Серии С: «Вентуру уволят не раздумывая»
Вчера, 20:11 1
Денис Суарес: «Что бы я ни делал, всё равно оказываюсь на трансферном рынке»
Вчера, 19:49 16
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100