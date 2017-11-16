Раванелли: «Я бы из кожи вон лез, чтобы вернуть Конте в сборную Италии»

Экс-нападающий сборной Италии Фабрицио Раванелли убеждён, что новым наставником Скуадры Адзурры должен стать главный тренер «Челси» Антонио Конте:

«Я бы из кожи вон лез, чтобы вернуть Антонио Конте. Я бы попытался убедить его, ведь то, что он проделал в национальной сборной, было чем-то особенным. Он новатор, и он действительно знает, как изменить всю ситуацию. А футболка сборной Италии – это возможность, которую нужно зарабатывать потом и кровью».

Напомним, вчера Джампьеро Вентура был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Италии после невыхода команды на ЧМ-2018.

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