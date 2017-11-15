Глава Федерации футбола Италии: «Сказал Вентуре, что мы больше не нуждаемся в его услугах»

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио рассказал об увольнении Джампьеро Вентуры с поста наставника национальной команды Италии:

«Я общался с Вентурой и сказал, что мы больше не нуждаемся в его услугах и с этого момента он не тренер национальной команды.

Сейчас мы рассматриваем большие имена и будем вести с ними переговоры до последнего.

В понедельник состоится заседание, на котором я представлю программу, она будет проводиться в сотрудничестве с другими лигами. Совет примет решение. Больше мне добавить нечего».

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