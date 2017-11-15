Оуэн считает, что его поколение молодых английских игроков было сильнее современного

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн не вполне доволен современными молодыми английскими игроками:

«Безусловно, у нас множество отличных футболистов. Мы одерживаем победы в каждом молодежном соревновании, где сейчас участвуем, и это здорово.

Не думаю, что кто-то сомневается в навыках и возможностях наших команд. Некоторые игроки моего поколения побеждали в Лиге чемпионов и завоевывали большие трофеи. У нас играли лучшие футболисты в мире. Лучше ли современное поколение? Вероятно, нет.

В этом поколении немногие игроки достигли того уровня. Тем не менее, считаю, что они способны многого добиться».

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