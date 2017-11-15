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Оуэн считает, что его поколение молодых английских игроков было сильнее современного

сегодня, 21:54

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн не вполне доволен современными молодыми английскими игроками:

«Безусловно, у нас множество отличных футболистов. Мы одерживаем победы в каждом молодежном соревновании, где сейчас участвуем, и это здорово.

Не думаю, что кто-то сомневается в навыках и возможностях наших команд. Некоторые игроки моего поколения побеждали в Лиге чемпионов и завоевывали большие трофеи. У нас играли лучшие футболисты в мире. Лучше ли современное поколение? Вероятно, нет.

В этом поколении немногие игроки достигли того уровня. Тем не менее, считаю, что они способны многого добиться».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 22:32
Я согласен с Майкл Оуэн
Viduka
сегодня в 22:27
А толку-то. Фердинанд, Кэмпбелл, Эшли Коул, Скоулз, Бекхэм, Джеррард, Оуэн - звезда на звезде, блиставшие в товарняках, но когда доходило до крупного турнира, то всякий раз был облом.
ЮЗИК
сегодня в 22:09
Раньше все было лучше и солнце светило ярче, потому что мы были моложе
Великий Князь ответил Apsny
сегодня в 22:04
Apsny:
Ты вообще видел тот матч чтоб говорить о том что боазилы трещали?
Конечно. Хотя может и что то подзабыл. Помню удаление было точно.
Apsny ответил Великий Князь
сегодня в 22:04
Великий Князь:
Так и есть. Чудом не выиграли ЧМ в 2002. Но их настигла кара за 1966 год в виде волшебного закидона за шиворот Симену в исполнении Рональдиньо. А так бразилы уже трещали по швам, оставшись в меньшинстве. Это был досрочный финал. https://www.youtube.com/watch?v=04EMTOuLduI
Ты вообще видел тот матч чтоб говорить о том что боазилы трещали?
волгoдoн
сегодня в 21:59
Случайный "золотомячист" словно англорейнгольд)
Великий Князь
сегодня в 21:59
Так и есть. Чудом не выиграли ЧМ в 2002. Но их настигла кара за 1966 год в виде волшебного закидона за шиворот Симену в исполнении Рональдиньо. А так бразилы уже трещали по швам, оставшись в меньшинстве. Это был досрочный финал.
da da da
сегодня в 21:57
а суть таже,те были больше распиарены.))
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