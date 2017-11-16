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Джером Боатенг назвал своих любимых защитников

сегодня, 00:57

Когда защитника «Баварии» Джерома Боатенга спросили о его любимых игроках обороны, он в первую очередь вспомнил испанцев:

«Серхио Рамос не просто один из лучших защитников, но к тому же и хорош в атаке. Он забивает важные голы.

У Испании также есть Жерар Пике. Диего Годин также прекрасный игрок с хорошей репутацией, надежно обороняет „Атлетико“ и сборную Уругвая.

Если вспоминать об итальянцах, назову игроков мирового класса: Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. Во Франции мне очень нравится Самуэль Умтити. В этой стране вообще очень много центрбеков высочайшего уровня».

У самого Боатенга пока не всё хорошо со здоровьем. Игрок был вызван в сборную Германии, но из-за повреждения не провел ни одного матча.

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Все комментарии
BESTjuventus10
сегодня в 01:41
бонуччи как хамелеон. с сильными защами играет сильно, с слабыми слабо. сам по себе он не тащер.
Cules2013
сегодня в 01:22
Не лучшее время сейчас вспоминать о Бонуччи.
Умтити огонь, лишь бы не сглазить.
M.S.
сегодня в 01:17
Тяжёлое у него детство было, по всей видимости. Хотя должен так-то помнить и Несту, и Мальдини, и Пуйоля, и Йерро, и Роберто Карлоса...Современные защитники, при всём к ним уважении, совсем не того калибра уже игроки.
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