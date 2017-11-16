Джером Боатенг назвал своих любимых защитников

Когда защитника «Баварии» Джерома Боатенга спросили о его любимых игроках обороны, он в первую очередь вспомнил испанцев:

«Серхио Рамос не просто один из лучших защитников, но к тому же и хорош в атаке. Он забивает важные голы.

У Испании также есть Жерар Пике. Диего Годин также прекрасный игрок с хорошей репутацией, надежно обороняет „Атлетико“ и сборную Уругвая.

Если вспоминать об итальянцах, назову игроков мирового класса: Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. Во Франции мне очень нравится Самуэль Умтити. В этой стране вообще очень много центрбеков высочайшего уровня».

У самого Боатенга пока не всё хорошо со здоровьем. Игрок был вызван в сборную Германии, но из-за повреждения не провел ни одного матча.

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