Тренер сборной Дании: «5 голов на выезде против Ирландии – такое не каждый день бывает»

Главный тренер сборной Дании Аге Хареиде прокомментировал победу над Ирландией (5:1) в ответном стыковом матче за выход на ЧМ-2018, а также отметил полузащитника своей команды Кристиана Эриксена, оформившего хет-трик:

«Команда сыграла очень хорошо, особенно на контратаках. Удалось провести матч без нервов. Мы старались забить и добились голов. Я очень доволен командой и её выступлением. Это трудный выезд для любой команды – не каждый день здесь сборной Ирландии забивают пять мячей.

Эриксен – фантастический игрок. Он вдохновляет окружающих. Это футболист мирового класса. Парни сплотились вокруг него и показали фантастическую игру в непростом матче».

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