Гарека: «Рад, что Перу и Аргентина отправятся на чемпионат мира»

Аргентинский тренер сборной Перу Рикардо Гарека вывел свою команду на чемпионат мира и очень этому рад:
«Ребята показали удивительное выступление. Перуанцы всегда нас поддерживали, думаю, им понравилось. Я очень счастлив.
Меня радует и то, что в чемпионате мира примет участие Аргентина. Слава богу, что важная цель была достигнута».
Отметим, что первым голом перуанцев отметился нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.
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А за Перу рад.
А за Перу рад.