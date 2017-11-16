Гарека: «Рад, что Перу и Аргентина отправятся на чемпионат мира»

Аргентинский тренер сборной Перу Рикардо Гарека вывел свою команду на чемпионат мира и очень этому рад:

«Ребята показали удивительное выступление. Перуанцы всегда нас поддерживали, думаю, им понравилось. Я очень счастлив.

Меня радует и то, что в чемпионате мира примет участие Аргентина. Слава богу, что важная цель была достигнута».

Отметим, что первым голом перуанцев отметился нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

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