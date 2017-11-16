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Рохо принял участие в матче впервые за 7 месяцев

сегодня, 00:15

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо восстановился от травмы крестообразных связок колена и в среду принял участие в первом матче за 7 месяцев. Молодежный состав манкунианцев (до 23 лет) провел встречу со сверстниками из «Атлетика». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев.

27-летний футболист провел на поле 45 минут и был близок к тому, чтобы забить гол, когда пробивал головой под занавес первого тайма.

Ожидается, что Рохо сможет принять участие в матче Лиги чемпионов с ЦСКА, который состоится 5 декабря.

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