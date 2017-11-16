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Орлов не советует Смолову уезжать из чемпионата России

сегодня, 19:09

Российский комментатор Геннадий Орлов полагает, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову лучше оставаться в РФПЛ. По словам Орлова, российский форвард может не выдержать конкуренции в Европе.

«Смолов необыкновенно проявил себя в матче с Испанией, забил два замечательных гола. Даже тренер сборной Испании на пресс-конференции говорил, что Фёдор — форвард очень высокого уровня. Такая оценка из уст наставника испанцев — это очень здорово. Купит ли его какой-то европейский клуб? А зачем? У нас что, задача продать его? Я за то, чтобы все хорошие футболисты оставались здесь. Даже если он сам хочет уехать, у меня другое мнение. Надо оставаться. Вот Слуцкий ушёл из ЦСКА, который выступает в Лиге чемпионов, а сейчас тренирует команду второй английской лиги. Что он там делает? Здесь был бы в Лиге чемпионов. Спортсмены считают Лигу чемпионов главным турниром, и надо проявлять себя там. Разве тот же „Краснодар“ не может дойти до Лиги чемпионов?

Уходить сегодня — это очень большой риск, потому что конкуренция в европейских грандах сумасшедшая. У них там каждая команда — это сборная мира. Поэтому я не советовал бы Фёдору уезжать. Все говорят: надо, чтобы он играл за границей, и мы потом будем его приглашать… Не факт, что Смолов вообще там будет играть, потому что в Европе высокая конкуренция, а наши футболисты пока не профессионалы на 100 %. Потому они так неровно и играют — в одном матче хорошо, в другом — не очень», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
Фрол Литейный ответил Некит_Зенит
сегодня в 20:24
Некит_Зенит:
Другими словами Геннадий советует Смолову: не уезжай в Европу, езжай в Зенит.
Как неплохой вариант вместо Дзюбы.
Некит_Зенит
сегодня в 20:18
Другими словами Геннадий советует Смолову: не уезжай в Европу, езжай в Зенит.
vinyardrip
сегодня в 20:11
Федя, скажи Гэне, что все бы и рады его сплавить за бугор, ток сука никто брать не хочет, даже с доплатой)) ибо маразматики не в цене нынче, а свои советы может себе на что-нибудь намотать)
ОCCЛ
сегодня в 20:06
Выездному газону не хватило места и он упёрся Гене в кумпол
NAZAR 007
сегодня в 20:06
Ну и что ? ) Раз конкуренция- теперь вообще не играть в топ-чемпах ? )
Исландию нахваливают, а то,что у них,так на всякий случай, практически
2/3 состава играет в Британии, где парни получают солидную практику,
об этом ГСО не вспоминает, причем футболисты не гнушаются и чемпионшипа,
и не боятся конкуренции, потому что пашут и пашут ,как волы ,на тренировках.
А если наши не будут получать практику в солидных топ-чемпионатах,
а будут лишь мариноваться в собственном чемпе,у нас не будет сборной,
способной конкурировать со сборными топ-уровня, отчасти поэтому мы даже
в 60 лучших сборных не входим : из основы никто не играет в топ-5 чемпов....
Фрол Литейный
сегодня в 20:00
Смола ещё покажет Кузькину мать, особенно Спартаку!
112910415
сегодня в 19:58
совет определённо не является бескорыстным
сергей барашков ответил Аргeнтинeц
сегодня в 19:55
Аргeнтинeц:
маленький писерман отправлял бутылки с газом, а не с записками
А может и мелочь,экономя на завтраках
ДСА
сегодня в 19:52
Орел Смоле не товарищ.
Аргeнтинeц ответил сергей барашков
сегодня в 19:52
сергей барашков:
Будучи мальчонкой писерман любил футбол и болел за зенит,он ждал чуда,отправляя бутылки с записками в мойку,несколько из них всплыли на побережье аргентины
маленький писерман отправлял бутылки с газом, а не с записками
FILL3286
сегодня в 19:52
Ну если сам гена советует,тогда Феди не нужно уходить))
nesh
сегодня в 19:52
не советую Федору Смолову, слушать Геннадия Орлова
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 19:51
если бы Орлов в своей комментаторской карьере продвигался по принципу справедливость и конкуренция то сейчас его никто незнал бы.другими словами Орлову непонять что такое профессионализм или профессионал своего дела.вот позтому и Смолову советует не уходить в лигу где есть реальная конкуренция
kor_toxa
сегодня в 19:51
Удачный матч - нужно оставаться, играть в ЛЧ (т.е. переходить в Зенит)..... Неудачный матч - это вообще не уровень Зенита, европейским клубам неинтересен и т.д.
Есть медали
сегодня в 19:50
обойдется твой мешок. Пусть лучше в Краснодаре бегает
старина
сегодня в 19:50
Дядя Гена прозрачно намекает на покупку Феди газпремом.Арги видимо уже наскучили
Деникин_А ответил Т34
сегодня в 19:49
Т34:
Манчини озвучил уже, что Зениту надо усилиться 4-5-ю качественными игроками, желательно российскими. Вот Орлов уже начинает прикидывать кого в Зенит надо сманивать. Естественно это Смолов, Головин, братья Миранчуки, ну и еще парочку подыскать. Деньги решают все. Ни один западный клуб не перебьет в этом вопросе Зенит, потому что все уйдут в него "бесплатно", по зову сердца и большим желанием вырасти великими мастерами, завоевать Лигу Европы и Лигу чемпионов, а уже потом можно пойти и в хороший европейский топ-клуб.
И вообще, если есть Зенит, то на хрена нужны остальные клубы?
sir-5
сегодня в 19:47
Правильно про Федю сказал.Хватит нести этот бред про какую-то карьеру за рубежом.Это ничего не даст сформировавшимся футболистам,НИ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА("МОСТОВЫЕ"-ДОКАЗАТЕЛЬСТВО),ни для финансового благополучия,ни для собственной карьеры. Надо расти вместе со своим футболом,или вообще ни о чём не мечтать.У нас в жизни и на сайте 90 процентов продуктов "всё пропало,шеф","мы никуда не годны"...Себя любимого из этого списка каждый исключает,конечно. Как в старой детской песенке :"Я со всеми в ссоре,я на всех сердит; все плохие,я-хороший...".
Shamil79
сегодня в 19:47
Орлов уже круче Бубнова!!!!
Tommy Lee
сегодня в 19:46
Гена тонко намекнул Зениту, что надо быстрее брать.
obana777
сегодня в 19:42
Слушать этого говоруна-болтуна с птичьей фамилией - все равно, что стук колес проходящего товарного состава. Толку никакого.
cska plus
сегодня в 19:39
Советы Гены, Фёдору до одного места.
сергей барашков ответил parallels
сегодня в 19:35
parallels:
будучи свинёнком, некий кб-фонад настолько стремился избавиться от клейма, что стал барашковым. похвально.
Везде ты успеваешь,прям вездеСУЩИЙ
time out
сегодня в 19:35
Орлов, что ты тут юлишь! Скажи сразу, что Зенит уже облизывается в предвкушении заполучения в зимнее ТО Федора Смолова.
ARMENIAN
сегодня в 19:33
ясное дело, что тут они с Кокориным звёзды с крупными зарплатами, а в Европе были бы просто неплохими игроками, которых много...
mat73
сегодня в 19:30
Надеется старый на переход Федора в Зенит! ))
Т34
сегодня в 19:29
Манчини озвучил уже, что Зениту надо усилиться 4-5-ю качественными игроками, желательно российскими. Вот Орлов уже начинает прикидывать кого в Зенит надо сманивать. Естественно это Смолов, Головин, братья Миранчуки, ну и еще парочку подыскать. Деньги решают все. Ни один западный клуб не перебьет в этом вопросе Зенит, потому что все уйдут в него "бесплатно", по зову сердца и большим желанием вырасти великими мастерами, завоевать Лигу Европы и Лигу чемпионов, а уже потом можно пойти и в хороший европейский топ-клуб.
parallels
сегодня в 19:29
будучи свинёнком, некий кб-фонад настолько стремился избавиться от клейма, что стал барашковым.

похвально.
Leha-ha50
сегодня в 19:27
Федя - взрослый мальчик и сам распорядится своей судьбой!!!
борька
сегодня в 19:25
Зарплат выше, езжай за бугор, ниже российской, играй дома
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