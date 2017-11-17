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Павлюченко покинул «Арарат»

сегодня, 12:26

Нападающий Роман Павлюченко покинул «Арарат». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Футбольный клуб „Арарат“ благодарит Романа за неоценимый вклад в становлении и популяризации клуба, важные и красивые голы, опыт и стремление развиваться, которое получили молодые игроки, работая бок о бок с большим мастером», — гласит сообщение пресс-службы клуба.

В составе «Арарата» Павлюченко сыграл 12 матчей в первенстве ПФЛ, в которых забил 9 голов.

Напомним, у нападающего возник конфликт с клубом после того, как игрок отправился в отпуск во время подготовки команды к очередному матчу. «Арарат» после этого сократил стимулирующие выплаты футболисту на 99 %. Сам Павлюченко свою вину отрицал.

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Все комментарии
ДАША Д
сегодня в 13:02
Интересно кто ж его теперь возьмет с его запросами.
Vadik
сегодня в 13:01
У Романа закончился роман с Араратом
Shamil79
сегодня в 13:00
из прогнаных с Арарата можно новую команду создать...тренер тоже есть...игроки неплохие- Измайлов Павлюченко...Арарат-2
борька
сегодня в 12:56
Динамо компесирует потери, езжай в настоящиц Арарат, горы,бараны и кругом армяне не говорящие по русски, ты себя почувствуешь иностранцем!
Адвокат 76
сегодня в 12:51
Приткнётся куда-нибудь, даже не сомневаюсь.
drug01
сегодня в 12:49
Правильно сделал Роман!!!! Его имя в составе это уже победа! Давай в Цска будешь стоять столбом впереди.....
stavr74
сегодня в 12:48
наигрался бриллиантовый мальчик
mat73
сегодня в 12:48
Как там в юмореске одной "Уральских пельменей"

Герой Мясникова говорит жене: "Я очень страшный в гневе! Вот был както случай, меня в трамвае пиннанули под зад. И что? Я собрал всю свою мужскую гордость, всю силу! И всё!! Все больше на трамваях не езжу"
arzamas
сегодня в 12:47
Вот тебе и сэкономил на горящих путевках.)
Смитерс
сегодня в 12:45
Рома... )) На старости лет захотел с армянами делюгу сварганить)) С этими ребятами, где сядешь, там и слезешь))
mat73
сегодня в 12:44
Правильно сделал! Я бы тоже не работал за условный 1 рубль при обещанных ста!
Colonist
сегодня в 12:42
За сто рублей даже я играть не буду!:)
Caniggia
сегодня в 12:37
Теперь в эксперты, народ потешать.
protest70
сегодня в 12:37
Сто процентов у клуба пошли финансовые проблемы а Пав обходится оч дорого. Вот и вся петрушка.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:34
НЕ, НУ ОН ЧЁ ЗА 100 РУБЛЕЙ ДОЛЖЕН ИГРАТЬ ?
Фрол Литейный
сегодня в 12:33
Пора в Кайрат!
MALOVAR
сегодня в 12:30
Зато отдохнул!
ermak6848
сегодня в 12:29
Теперь на волных хлебах...
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