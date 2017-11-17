Нападающий Роман Павлюченко покинул «Арарат». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Футбольный клуб „Арарат“ благодарит Романа за неоценимый вклад в становлении и популяризации клуба, важные и красивые голы, опыт и стремление развиваться, которое получили молодые игроки, работая бок о бок с большим мастером», — гласит сообщение пресс-службы клуба.

В составе «Арарата» Павлюченко сыграл 12 матчей в первенстве ПФЛ, в которых забил 9 голов.

Напомним, у нападающего возник конфликт с клубом после того, как игрок отправился в отпуск во время подготовки команды к очередному матчу. «Арарат» после этого сократил стимулирующие выплаты футболисту на 99 %. Сам Павлюченко свою вину отрицал.

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