Луан может перейти в «Спартак» зимой

По словам бразильского агента Жаира Канту Пейшото, 24-летний бразильский нападающий Луан может пополнить ряды московского «Спартака» уже в это зимнее трансферное окно.



«Прошел только месяц с закрытия трансферного окна. Луан созванивался с Педро Рошей, поздравлял его с первым забитым голом, спрашивал, все ли у него нормально с адаптацией. Сейчас рано говорить о том, куда может перейти футболист, но ближе к началу декабря мы будем открыты для диалога. Если „Спартак“ обратится с повторным предложением в зимнее трансферное окно, то почему бы и нет, мы рассмотрим данную возможность».



Ранее «Спартак» уже предпринимал попытки подписать Луана.

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