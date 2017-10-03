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Луан может перейти в «Спартак» зимой

сегодня, 16:28

По словам бразильского агента Жаира Канту Пейшото, 24-летний бразильский нападающий Луан может пополнить ряды московского «Спартака» уже в это зимнее трансферное окно. 

«Прошел только месяц с закрытия трансферного окна. Луан созванивался с Педро Рошей, поздравлял его с первым забитым голом, спрашивал, все ли у него нормально с адаптацией. Сейчас рано говорить о том, куда может перейти футболист, но ближе к началу декабря мы будем открыты для диалога. Если „Спартак“ обратится с повторным предложением в зимнее трансферное окно, то почему бы и нет, мы рассмотрим данную возможность».

Ранее «Спартак» уже предпринимал попытки подписать Луана. 

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Все комментарии
морозз
сегодня в 16:50
Луан, как невеста, отказал Спартаку и пролетел, теперь есть желание опять стать невестой только вот нужна ли она теперь Спартаку?
makkie
сегодня в 16:47
Ха, Роша, выходит, разведчиком приехал в Россию?))
А вообще, Луан теперь зимой может контракт с любым клубом из Европы подписать, а летом уйти свободным агентом. Вопрос, кто захочет платить зимой деньги?
piercman
сегодня в 16:46
нафига ему идти в клуб на 11 месте? то, что сейчас чуть выше – это временно.
Т34
сегодня в 16:44
Говорили ему, что он еще пожалеет. Вот и получается от чего ушел, к тому и может вернуться. И еще не вопрос, захочет ли Спартак иметь с ним дело, после всех его каприз?
А кому он будет нужен в топ-командах, если даже Спартак от него откажется. Ждал, что купят в топ-лигах, да получился облом, получилось, что кто много хочет - тот ничего не получает.
stavr74
сегодня в 16:43
что в европе он на..й не нужен оказался)))
Kрейсер
сегодня в 16:43
Никто так и не пришёл за Луаном из топ-5.
Поглядим.
Может Роша так освоится в Спартаке, что и Луан не потребуется.
kastites
сегодня в 16:42
Брехня
Тажутин Артур
сегодня в 16:42
Луану разъяснили смысл русской поговорки: "Стерпится - слюбится".
Дмитрий Аександров
сегодня в 16:38
Что они уперлись в этого Луана?
Koenig Moryak.
сегодня в 16:33
Хех, вот это новость!
Устроил ромашку.
Don trambon
сегодня в 16:32
Ну никто не купил его, ну и что. Неужели Гремио так плох, что Луан согласится перейти в команду с 8го места, которая ведёт упорную борьбу с одним казанским проектом за 6ю строчку?)
Colonist
сегодня в 16:30
опять начинается - перехожу, не перехожу!
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