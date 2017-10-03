Луан может перейти в «Спартак» зимой

По словам бразильского агента Жаира Канту Пейшото, 24-летний бразильский нападающий Луан может пополнить ряды московского «Спартака» уже в это зимнее трансферное окно.
«Прошел только месяц с закрытия трансферного окна. Луан созванивался с Педро Рошей, поздравлял его с первым забитым голом, спрашивал, все ли у него нормально с адаптацией. Сейчас рано говорить о том, куда может перейти футболист, но ближе к началу декабря мы будем открыты для диалога. Если „Спартак“ обратится с повторным предложением в зимнее трансферное окно, то почему бы и нет, мы рассмотрим данную возможность».
Ранее «Спартак» уже предпринимал попытки подписать Луана.
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А вообще, Луан теперь зимой может контракт с любым клубом из Европы подписать, а летом уйти свободным агентом. Вопрос, кто захочет платить зимой деньги?
А вообще, Луан теперь зимой может контракт с любым клубом из Европы подписать, а летом уйти свободным агентом. Вопрос, кто захочет платить зимой деньги?
А кому он будет нужен в топ-командах, если даже Спартак от него откажется. Ждал, что купят в топ-лигах, да получился облом, получилось, что кто много хочет - тот ничего не получает.
А кому он будет нужен в топ-командах, если даже Спартак от него откажется. Ждал, что купят в топ-лигах, да получился облом, получилось, что кто много хочет - тот ничего не получает.
Поглядим.
Может Роша так освоится в Спартаке, что и Луан не потребуется.
Поглядим.
Может Роша так освоится в Спартаке, что и Луан не потребуется.
Устроил ромашку.
Устроил ромашку.