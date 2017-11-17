Самый дешёвый сезонный абонемент на матчи «Арсенала» в 10 раз дороже оного на игры «Барсы»

В Британии подсчитали, что преданным фанатам «Арсенала» приходится платить в 10 раз больше, чем болельщикам «Барселоны», за самый дешевый сезонный абонемент.

Так, самый дешевый сезонный абонемент на игры «Барселоны» стоит 87.78 фунтов. Возможность посетить все домашние матчи «Баварии» при желании может обойтись вам не дороже 125.36 фунтов.

А вот болельщику «Арсенала» за самый дешевый сезонный абонемент пришлось выложить 891 фунт.

А вот здесь можете узнать, сколько составляют зарплатные ведомости каждой из этих трех команд.

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