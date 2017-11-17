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Самый дешёвый сезонный абонемент на матчи «Арсенала» в 10 раз дороже оного на игры «Барсы»

сегодня, 20:13

В Британии подсчитали, что преданным фанатам «Арсенала» приходится платить в 10 раз больше, чем болельщикам «Барселоны», за самый дешевый сезонный абонемент.

Так, самый дешевый сезонный абонемент на игры «Барселоны» стоит 87.78 фунтов. Возможность посетить все домашние матчи «Баварии» при желании может обойтись вам не дороже 125.36 фунтов.

А вот болельщику «Арсенала» за самый дешевый сезонный абонемент пришлось выложить 891 фунт.

А вот здесь можете узнать, сколько составляют зарплатные ведомости каждой из этих трех команд.

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Все комментарии
starche ответил жменя семечек
сегодня в 20:37
жменя семечек:
нет, это факт!
Не позорь прекрасную Кубань!
жменя семечек ответил starche
сегодня в 20:35
starche:
Глупость.
нет, это факт!
starche ответил жменя семечек
сегодня в 20:34
жменя семечек:
барселона нынче дёшева )
Глупость.
starche
сегодня в 20:33
Во как!
жменя семечек
сегодня в 20:30
барселона нынче дёшева )
ЮЗИК
сегодня в 20:29
За счет этого и живут
112910415
сегодня в 20:28
результаты Арсенала менее предсказуемы
а за интригу надо платить!
ДСА
сегодня в 20:27
Зажрались англичане
Одно слово румын
сегодня в 20:20
Соотношение цена/качество просто несуразное
Великий Князь
сегодня в 20:17
    311
    сегодня в 20:17
    Кронке мастерски стрижет гуннерскую капусту, потом кутит на широкую ногу в своей Америке!)
    Vave666
    сегодня в 20:17
    Я уж думал что Арсенал Тульский! Тогда это объяснило бы посещаемость...
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