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Вентуре заплатят 866 тысяч евро за расторжение контракта

сегодня, 21:44

В августе Джампьеро Вентура продлил контракт со сборной Италии до 2020 года, но был уволен из-за провала национальной команды в отборочной кампании чемпионата мира. По условиям соглашения, срок договора сокращался до июня 2018 года в случае невыхода сборной на мундиаль.

Сообщается, что Вентура получит 866 тысяч евро за досрочное расторжение контракта.

«Условия контракта в силе. Как и любой тренер, он получит то, что ему положено», - отметил президент Ассоциации тренеров Италии Ренцо Оливьери.

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Все комментарии
Zen-Aku
сегодня в 22:24
Капелло небось смеется в голос от таких отступных)))))
Шуnя771
сегодня в 22:19
Сущие копейки по сравнению...
loko7
сегодня в 22:02
866 тысяч евро - теперь понятно почему Капелло тренировал сборную России, а не Италии.
Самовлюблённый Конь
сегодня в 22:01
эх, лопух, не там тренеровал, в России надо было, вот бабла бы срубил...
Великий Князь
сегодня в 22:00
Закон, есть закон.
alex074
сегодня в 22:00
За такое (практически измена Родине) при Сталине расстреливали, без суда и следствия. А тут он ещё и бабло получит....Контракты должны оговаривать всякие форс-мажорные ситуации, а такая ситуация вообще должна быть первым пунктом в контракте- если невыход то ДО СВИДАНЬЯ,,,,,
волгoдoн
сегодня в 21:49
Надеюсь пенсии тapacoвских бабушек мимолетом не зацепило.
The Frei
сегодня в 21:49
Надеюсь Фабио Капелло не зайдёт сегодня на соккер, а то от этой новости Черная Икра в горле встанет.
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