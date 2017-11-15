Вентуре заплатят 866 тысяч евро за расторжение контракта

В августе Джампьеро Вентура продлил контракт со сборной Италии до 2020 года, но был уволен из-за провала национальной команды в отборочной кампании чемпионата мира. По условиям соглашения, срок договора сокращался до июня 2018 года в случае невыхода сборной на мундиаль.

Сообщается, что Вентура получит 866 тысяч евро за досрочное расторжение контракта.

«Условия контракта в силе. Как и любой тренер, он получит то, что ему положено», - отметил президент Ассоциации тренеров Италии Ренцо Оливьери.

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