Китайская компания купила 60 % акций «Пармы»

Китайская компания Desports Group официально приобрела 60 % акций итальянской «Пармы», а президентом клуба стал китайский бизнесмен Джан Лицзян. Он пообещал, что клуб вновь вернет свое величие и займет место, которое заслуживает.

«Парма» обанкротилась в 2015 году и была отправлена в Серию D, но сейчас команда поднялась уже до Серии B.

Отметим, что еще 30 % акций «Пармы» находятся в руках у местных бизнесменов, а оставшиеся 10 - у болельщиков.

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