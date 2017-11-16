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Китайская компания купила 60 % акций «Пармы»

сегодня, 21:33

Китайская компания Desports Group официально приобрела 60 % акций итальянской «Пармы», а президентом клуба стал китайский бизнесмен Джан Лицзян. Он пообещал, что клуб вновь вернет свое величие и займет место, которое заслуживает.

«Парма» обанкротилась в 2015 году и была отправлена в Серию D, но сейчас команда поднялась уже до Серии B.

Отметим, что еще 30 % акций «Пармы» находятся в руках у местных бизнесменов, а оставшиеся 10 - у болельщиков.

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Все комментарии
dzvinka
сегодня в 21:46
не зря же на севере Италии и юге Германии в аэропортах полно китайских мажоров в итальянском шмотье "от кутюр"... у них там видать теперь модно и клуб итальянский прикупить)).
Saang
сегодня в 21:41
Поздравим мир - новый Мешок родился!)
Шуnя771
сегодня в 21:37
Наступают...)
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