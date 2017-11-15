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Долги «Луч-Энергии» составляют около 260 млн рублей

сегодня, 10:00

В пресс-службе ФК «Луч-Энергия» рассказали о финансовом состоянии клуба:

«На сегодняшний день долги „Луч-Энергии“ составляют около 260 млн рублей. В отношении клуба проводится процедура банкротства, решение по которому должно быть принято 21 декабря. При этом благодаря поддержке губернатора Приморья Андрея Тарасенко у клуба появился новый титульный спонсор - группа компаний „Аква-Ресурсы“, который уже перечислил клубу первый транш.

В осенней части первенства ФНЛ из-за серьезных бытовых проблем, сложностей с организацией выездов и, как следствие, сбоев в тренировочном процессе наша команда потеряла очень много очков. Учитывая плотность результатов в турнирной таблице, весной нам предстоит очень непростая борьба за сохранение прописки в лиге. Ситуация осложняется введенным в отношении „Луча-Энергии“ запретом на регистрацию новых футболистов».

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Все комментарии
ДСА
сегодня в 10:27
Титульный спонсор видать не рассчитывал на такую солидную дыру в бюджете Луча, теперь хватается за голову.
LOpp
сегодня в 10:11
ого, целый месячный аванс Кокорина.
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