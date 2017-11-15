ПСЖ - лидер европейского футбола по размеру зарплатной ведомости, «Реал» - 6-й

Опубликован список топ-10 клубов Европы с самой раздутой зарплатной ведомостью. После убойной летней трансферной кампании на вершине рейтинга оказался ПСЖ.

1. ПСЖ - 279 млн фунтов (больше всех в команде получает: Неймар - 537 тысяч фунтов в неделю);

2. «Барселона» - 264 млн фунтов (Лионель Месси - 500 тысяч фунтов);

3. «Манчестер Юнайтед» - 264 млн фунтов (Поль Погба - 290 тысяч фунтов);

4. «Челси» - 250 млн фунтов (Эден Азар - 200 тысяч фунтов);

5. «Манчестер Сити» - 244 млн фунтов (Серхио Агуэро - 220 тысяч фунтов);

6. «Реал» - 240 млн фунтов (Криштиану Роналду - 365 тысяч фунтов);

7. «Бавария» - 235 млн фунтов (Роберт Левандовски - 160 тысяч фунтов);

8. «Арсенал» - 210 млн фунтов (Месут Озил/Алексис Санчес - 150 тысяч фунтов);

9. «Ливерпуль» - 210 млн фунтов (Филиппе Коутиньо - 200 тысяч фунтов);

10. «Ювентус» - 150 млн фунтов (Гонсало Игуаин - 130 тысяч фунтов).

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