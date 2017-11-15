ПСЖ - лидер европейского футбола по размеру зарплатной ведомости, «Реал» - 6-й

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Албания. Суперлига
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип АвстралияАвстралия 3:1 Логотип ГондурасГондурас Фонбет 1.55 3.65 7.25
  • Главные новости
  • Все новости
14:01
Австралия обыграла сборную Гондураса, обеспечив себе путевку на ЧМ-201837
13:13
У Лунёва сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы. Он пропустит до 2-х недель66
12:57
Колосков: «Игрокам сборной России надо перестать считать себя людьми второго сорта»39
10:44
«Арарат»: «Стимулирующие выплаты Павлюченко будут снижены на 99%»40
08:58
«Барселона» достигла предварительной договоренности с «Атлетико» о трансфере Гризманна26
17:07
Берлускони - о провале сборной Италии: «Еще никогда мне не было так плохо»0
16:47
Хедира: «Мы поможем Буффону выиграть Лигу чемпионов»1
16:38
Спинаццола пропустит около двух недель из-за травмы0
16:22
Миллс: «„Ман Сити“ не только самая зрелищная команда АПЛ, но, вероятно, и Европы»1
16:20
Эдмондсон перешел в «Лидс»0
16:10
Гамула: «Сказал Глушакову, что ему нужно научиться мяч выбивать»0
16:08
Мальдини может получить должность в сборной Италии1
16:01
Радимов: «Хочется, чтобы все игры были такими, как против испанцев»3
15:59
Вентура сегодня покинет пост главного тренера сборной Италии5
15:53
Франко Васкес может вернуться в Италию0
15:37
Кэйхилл поздравил сборную Австралии с выходом на ЧМ-20183
15:35
Силкин: «Защитники сборной России стоят столбами, спиной к мячу и смотрят на соперника»12
15:28
Феллаини отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»5
15:27
«Челси» продаст Виллиана и купит Моуру3
15:18
«Арсенал» откажется от покупки Лемара1
15:13
Мальдини: «В итальянском футболе я по-прежнему вижу те же лица, что и 15 лет назад»7
15:07
Резвухин: «Слухи про увольнение Гаджиева - неправда»0
15:00
Бышовец: «Главная проблема сборной России - психологическая устойчивость»11
14:56
О'Коннелл продлил контракт с «Шеффилд Юнайтед»0
14:49
Эллардайс о возможности стать главным тренером «Эвертона»: «Лучше это буду не я»1

ПСЖ - лидер европейского футбола по размеру зарплатной ведомости, «Реал» - 6-й

сегодня, 15:50

Опубликован список топ-10 клубов Европы с самой раздутой зарплатной ведомостью. После убойной летней трансферной кампании на вершине рейтинга оказался ПСЖ.

1. ПСЖ - 279 млн фунтов (больше всех в команде получает: Неймар - 537 тысяч фунтов в неделю);
2. «Барселона» - 264 млн фунтов (Лионель Месси - 500 тысяч фунтов);
3. «Манчестер Юнайтед» - 264 млн фунтов (Поль Погба - 290 тысяч фунтов);
4. «Челси» - 250 млн фунтов (Эден Азар - 200 тысяч фунтов);
5. «Манчестер Сити» - 244 млн фунтов (Серхио Агуэро - 220 тысяч фунтов);
6. «Реал» - 240 млн фунтов (Криштиану Роналду - 365 тысяч фунтов);
7. «Бавария» - 235 млн фунтов (Роберт Левандовски - 160 тысяч фунтов);
8. «Арсенал» - 210 млн фунтов (Месут Озил/Алексис Санчес - 150 тысяч фунтов);
9. «Ливерпуль» - 210 млн фунтов (Филиппе Коутиньо - 200 тысяч фунтов);
10. «Ювентус» - 150 млн фунтов (Гонсало Игуаин - 130 тысяч фунтов).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Долги «Луч-Энергии» составляют около 260 млн рублей
Сегодня, 10:00 2
МЮ в 8 раз опережает «Ман Сити» по количеству проданных футболок за год
Вчера, 18:08 19
В Италии разузнали, сколько хочет получить Вентура перед тем, как подать в отставку
Вчера, 17:20 13
Федерация футбола Италии потеряет около 8 млн евро из-за невыхода сборной на ЧМ
Вчера, 16:56 3
На следующей неделе «Луч-Энергия» погасит все долги по зарплате
10 ноября 10
«Локомотив» утвердит бюджет на 2018 год в декабре
09 ноября 11
Обсудить
Все комментарии
альсато
сегодня в 17:06
Где Зенит? Я вас спрашиваю!))
sihafazatron ответил Gelious
сегодня в 17:03
Gelious:
но Сити-то деньги пропускает через спонсоров своих, которые частично от владельца клуба.
А от апл по 100 лямов в год получают, игроков на сотню продали, ты об этом конечно же умалчиваешь
Барби в сливках
сегодня в 16:58
Они все врут! Мой любимый игрок - Лео Месси играет за Великую Барселону за символическую зарплату. Ещё в 2010 году самый лучший футболист мира подтвердил, что деньги для него не главное. Неймар и Роналду - жадины, позор им!
Ty4ka98 ответил Медив
сегодня в 16:55
Медив:
Откуда у Челси такая ведомость? 225 млн и это с учетом зарплаты Косты. Баварский твиттор где то обманывает
Источник баварского твиттера - DailyMail. Английское издание. Правда, не самое правдивое, но, думаю, з/п они посчитать в состоянии.
Tommy Lee
сегодня в 16:49
Это у Барселоны ещё теневые выплаты судьям не включены.
Медив
сегодня в 16:47
Откуда у Челси такая ведомость? 225 млн и это с учетом зарплаты Косты. Баварский твиттор где то обманывает
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:41
Теперь понятно, почему Кристи захандрил. В полтора раза меньше Месси получает.
Какая тут игра может быть...
yudin_duda
сегодня в 16:41
Интересно, кому из своих деревянных колбаса столько денег платит ))
Санчо Панса
сегодня в 16:39
Неймар и сделал им такой отрыв! Да, в ПСЖ живут на широкую ногу, я смотрю)
lawr19730
сегодня в 16:37
Петух реально баблом 63 подтирает и портки носит из денег сшитые)
ПерекатиПоле ответил cska.78
сегодня в 16:35
cska.78:
Могли бы написать на каком месте Зенит :)
Сколько игроки Зенита получают знают только спартачи, а их мнение авторитетные СМИ не интересует.
Ty4ka98 ответил cska.78
сегодня в 16:34
cska.78:
Могли бы написать на каком месте Зенит :)
Думаешь, ДэйлиМейл есть дело до "Зенита"?
Ty4ka98 ответил RDeanW
сегодня в 16:30
RDeanW:
и ведь говорили каталонцам, что барса - денежный мешок. а оказалось, что даже больший, чем реал. лол
Мешок, не мешок... Так себе аналитика.

"Реал" в этом году потерял (именно потерял) трех исполнителей - в лице Мораты, Хамеса и Пепе. Соответственно зарплатная ведомость упала. Не думаю, что Вальехо, Себальос, Тео и Майораль в совокупности дотянут до уровня зарплаты Хамеса в "Реале".

"Барселона" же наоборот - приобрела Дембеле, Паулиньо, Деулофеу и Семеду + Вермален. Правда, и ушел Неймар. Поэтому, тут примерно одинаково. Хотя, скорее всего, в сумме 4 новичка "Барселоны" будут где-то миллионов на 5 больше, чем з/п одного Неймара. Но это не суть.

Суть в том, что пока есть результат - не столь важно, сколько клуб тратит на з/п. Главное - уложится в ФФП. У "Сити", ПСЖ, "Барселоны" и, возможно, "Юнайтед" - все идет хорошо - значит средства оправданы.

В футболе важен результат.
cska.78
сегодня в 16:28
Могли бы написать на каком месте Зенит :)
Ty4ka98
сегодня в 16:18
Стоит отметить "Ювентус", который в последнее время каждый год добивается определенных высот в еврокубках, которых некоторые английские клуба из этого списка в жизни не видали - и скромные 150 миллионов. -60 миллионов от 9-го места - "Ливерпуля". Неплохо.

Правда, и Серия А - не АПЛ, в Италии баснословных денег от телетрансляций и спонсоров как таковых нет. Но все равно - неплохо.
Owl Fake
сегодня в 16:13
222 млн + 30млн ежегодной платы.

Столько стоит подрыв атмосферы в коллективе.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:10
МЕЧТАЮ ИГРАТЬ В ПСЖ
жменя семечек
сегодня в 16:10
когда каталонцы заведут столь любимую для них тему про денежные мешки , то следовало бы их ткнуть носом в этот список
No problem
сегодня в 16:06
Неймар своего добился таки.
Гнома опередил,ждем нового контракта для Лео.
Бавария,Реал,Юве норм.

Гризманн че там...але?
Gelious ответил sihafazatron
сегодня в 16:06
sihafazatron:
Мс тоже зарабатывает, недавно опубликовали инфу о рекордных доходах
но Сити-то деньги пропускает через спонсоров своих, которые частично от владельца клуба.
sihafazatron ответил Lazio-Kiev
сегодня в 16:03
Lazio-Kiev:
Барса, МанЮ и Реал, в отличии от МанСити и ПСЖ свои деньги зарабатывают.
Мс тоже зарабатывает, недавно опубликовали инфу о рекордных доходах
ДСА
сегодня в 16:02
Из всего этого следует, что у Реапа наибольшая эффективность, а у английских клубов и ПСЖ наименьшая (ничего выиграть не могут, даже близко не подходят).
fcspartak
сегодня в 16:00
не вижу в списке зенит и дзюбу, видимо решили в налоговой не палиться)
Lazio-Kiev
сегодня в 15:59
Барса, МанЮ и Реал, в отличии от МанСити и ПСЖ свои деньги зарабатывают.
sihafazatron
сегодня в 15:55
Ну щас начнется... Барса vs реал....месси vs роналду
RDeanW
сегодня в 15:53
и ведь говорили каталонцам, что барса - денежный мешок. а оказалось, что даже больший, чем реал. лол
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100