Моратти: «Анчелотти идеально подходит на роль главного тренера сборной Италии»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти считает, что пост главного тренера сборной Италии было бы разумно доверить экс-наставнику «Баварии» Карло Анчелотти:

«Анчелотти идеально подходит на роль главного тренера сборной Италии, тут сомнений нет.

Что касается провала „Скуадра Адзурры“, то это, конечно, неприятно. Речь ведь не только о футболе, но и об эмоциях и страсти целой страны. Но... Как сложилось, так сложилось.

В конце концов, это горе относительное, пусть и важное для итальянцев».

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии уже начала переговоры с Анчелотти.

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