Кальдерон: «Огонь, что горел внутри игроков „Реала“ в прошлом сезоне, погас»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон считает, что мадридскому клубу в нынешнем сезоне не хватает страсти:

«Главное отличие нынешнего „Реала“ от прошлогоднего состоит в том, что по какой-то неизвестной причине тот огонь, что горел внутри игроков и вдохновлял их, заставляя максимально выкладываться в каждом матче, погас.

А на самом высоком уровне в футболе это и есть та самая разница между успехом и провалом».

Нынешний президент «Реала» Флорентино Перес считает, что «Королевскому клубу» просто завидуют, потому «сливочных» и критикуют.

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