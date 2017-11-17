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Де Лигт: «Мой любимый клуб в Испании? „Барселона“»

сегодня, 21:28

Центральный защитник «Аякса» Матийс Де Лигт, которым, по слухам, интересуется «Барселона», не придает этой информации значения, однако отмечает, что «сине-гранатовые» являются его любимым клубом в Испании:

«Пишут и говорят обо мне многое, но зачем мне волноваться по этому поводу, если я это не читаю и не слушаю? Конечно, все эти слухи влияют на игроков, когда их сватают в большие клубы, и я не исключение. Однако я игрок „Аякса“ и счастлив здесь.

Мой любимый клуб в Испании? „Барселона“. Из-за связи этого клуба с „Аяксом“ и красивым футболом, в который там играют».

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Все комментарии
M.S. ответил G_r_e_g_o_r
сегодня в 22:05
G_r_e_g_o_r:
Тогда чем ты отличаешься от них если ведешь себя так же? Получается у вас совместный троллиг друг друга ) со стороны именно это так выглядит)
Всё верно - ничем и не отличаюсь, мы просто обмениваемся любезностями. И тут, лично для меня, важно просто противную сторону поставить на место - выйти победителем из диалога троллей. Отправить в бан оппонента (волгодон вот на этом часто ловится) или перелайкать коммент в топе (барселонаножечница на этом всегда пролетает).
Заставить глоров Барселоны капитулировать, в общем. Что, собственно, зачастую и происходит, по одной простой причине - у нас с ними слишком разный интеллект.
А так да, ты прав, всё тоже самое. Но только на более высоком уровне)
BARCAWORLD ответил G_r_e_g_o_r
сегодня в 22:04
G_r_e_g_o_r:
Тогда чем ты отличаешься от них если ведешь себя так же? Получается у вас совместный троллиг друг друга ) со стороны именно это так выглядит)
да жменя работает тут давно рассекречено...
G_r_e_g_o_r ответил M.S.
сегодня в 22:01
M.S.:
Не к клубу, друг, - к глорам этого клуба. К тем, кто не уважает чужое мнение, не уважает чужие симпатии, не уважает чужих футболистов, не уважает ничего из того, что не относится к их клубу. Вот эти люди (я могу назвать конкретные имена - волгодон, барс-ф, всевозможные агамаги, голландцы летучие и нелетучие и прочие-прочие, полно их), собственно, не думают в основном - они не знают третий закон Ньютона, который гласит: сила действия равна силе противодействия. А такие как я всего лишь обучают их этим законам жизни.
Тогда чем ты отличаешься от них если ведешь себя так же? Получается у вас совместный троллиг друг друга ) со стороны именно это так выглядит)
M.S. ответил G_r_e_g_o_r
сегодня в 21:57
G_r_e_g_o_r:
Гадко попахивает от твоего комментария учитывая каждые твои высеры на ветках Барселоны . Не понимаю почему такое негативное отношение к клубу ? Что же тебе такого сделала команда ?
    G_r_e_g_o_r ответил M.S.
    сегодня в 21:53
    M.S.:
    Мой тоже. Объясню почему. Следить за Реалом не интересно в силу его силы, уж простите за тавтологию. Реал - это Реал, величайший клуб 20-го века - этим всё сказано. А Барселона извечно вторая в Испании, неудачник Лиги чемпионов - шутка ли, клуб, который (непонятно почему) относит себя к топовым, впервые выиграл ЛЧ после ста лет с момента своего создания. В последние десятилетия Барселона решила показать норов и поскакала галопом вдогонку за Реалом, но тут же была им поставлена на место, после завоевания Реалом второй подряд ЛЧ - впервые в истории этого формата турнира. Мне жаль Барселону, мне жаль тех, кто вынужден болеть за этот клуб, который навеки вечные будет догоняющим, или неудачником - кому как нравится. Поэтому в Испании мой любимый клуб - Барселона. Ведь слабым всегда сочувствовали.
      вoлгoдoн
      сегодня в 21:50
      интересно наблюдать за разными людьми
      BARCAWORLD
      сегодня в 21:49
        M.S.
        сегодня в 21:46
          вoлгoдoн
          сегодня в 21:39
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