Де Лигт: «Мой любимый клуб в Испании? „Барселона“»

Центральный защитник «Аякса» Матийс Де Лигт, которым, по слухам, интересуется «Барселона», не придает этой информации значения, однако отмечает, что «сине-гранатовые» являются его любимым клубом в Испании:
«Пишут и говорят обо мне многое, но зачем мне волноваться по этому поводу, если я это не читаю и не слушаю? Конечно, все эти слухи влияют на игроков, когда их сватают в большие клубы, и я не исключение. Однако я игрок „Аякса“ и счастлив здесь.
Мой любимый клуб в Испании? „Барселона“. Из-за связи этого клуба с „Аяксом“ и красивым футболом, в который там играют».
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Заставить глоров Барселоны капитулировать, в общем. Что, собственно, зачастую и происходит, по одной простой причине - у нас с ними слишком разный интеллект.
А так да, ты прав, всё тоже самое. Но только на более высоком уровне)
Заставить глоров Барселоны капитулировать, в общем. Что, собственно, зачастую и происходит, по одной простой причине - у нас с ними слишком разный интеллект.
А так да, ты прав, всё тоже самое. Но только на более высоком уровне)
В последние десятилетия Барселона решила показать норов и поскакала галопом вдогонку за Реалом, но тут же была им поставлена на место, после завоевания Реалом второй подряд ЛЧ - впервые в истории этого формата турнира.
Мне жаль Барселону, мне жаль тех, кто вынужден болеть за этот клуб, который навеки вечные будет догоняющим, или неудачником - кому как нравится.
Поэтому в Испании мой любимый клуб - Барселона. Ведь слабым всегда сочувствовали.
В последние десятилетия Барселона решила показать норов и поскакала галопом вдогонку за Реалом, но тут же была им поставлена на место, после завоевания Реалом второй подряд ЛЧ - впервые в истории этого формата турнира.
Мне жаль Барселону, мне жаль тех, кто вынужден болеть за этот клуб, который навеки вечные будет догоняющим, или неудачником - кому как нравится.
Поэтому в Испании мой любимый клуб - Барселона. Ведь слабым всегда сочувствовали.