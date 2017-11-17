Де Лигт: «Мой любимый клуб в Испании? „Барселона“»

Центральный защитник «Аякса» Матийс Де Лигт, которым, по слухам, интересуется «Барселона», не придает этой информации значения, однако отмечает, что «сине-гранатовые» являются его любимым клубом в Испании:

«Пишут и говорят обо мне многое, но зачем мне волноваться по этому поводу, если я это не читаю и не слушаю? Конечно, все эти слухи влияют на игроков, когда их сватают в большие клубы, и я не исключение. Однако я игрок „Аякса“ и счастлив здесь.

Мой любимый клуб в Испании? „Барселона“. Из-за связи этого клуба с „Аяксом“ и красивым футболом, в который там играют».

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