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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
22:30 Идет второй тайм, 52’ Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 2:1 Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д Фонбет 4.45 4.35 1.77
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
23:00 42’ Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона 0:1 Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад Фонбет 2.8 3.4 2.45
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 3:1 Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен Фонбет 2.1 3.25 3.65
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АмьенАмьен 1:0 Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 5.5 4 1.6
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Де Бур: «Думаю, я бы смог тренировать в Ла Лиге»

сегодня, 23:14

Бывший главный тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур продолжает оставаться без работы, но надеется вскоре трудоустроиться в одном из клубов топ-чемпионатов:

«Я тренер, который хочет постоянно быть при работе. Сборные же проводят 1 игру за 2 месяца. На данный момент в мои планы не входит работа главным тренером  в какой-либо национальной команде.

Мне нравится стиль футбола в Испании. Там играют техничные футболисты. Думаю, я бы смог там работать, но есть и другие интересные чемпионаты, например, Бундеслига».

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Все комментарии
к.м.с. по боксу
сегодня в 23:32
Думаю, я тоже смог бы тренировать в Ла Лиге. Хотел бы попробовать на Барселоне, поскольку в случае провала хоть будет не жалко команду.
вoлгoдoн
сегодня в 23:29
В Луч-Энергии давно ждут специалиста.
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