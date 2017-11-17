Де Бур: «Думаю, я бы смог тренировать в Ла Лиге»

Бывший главный тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур продолжает оставаться без работы, но надеется вскоре трудоустроиться в одном из клубов топ-чемпионатов:

«Я тренер, который хочет постоянно быть при работе. Сборные же проводят 1 игру за 2 месяца. На данный момент в мои планы не входит работа главным тренером в какой-либо национальной команде.

Мне нравится стиль футбола в Испании. Там играют техничные футболисты. Думаю, я бы смог там работать, но есть и другие интересные чемпионаты, например, Бундеслига».

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