Адриано готов бесплатно играть за «Фламенго»

Бывший нападающий сборной Бразилии Адриано подтвердил свое желание возобновить карьеру. 35-летний форвард отметил, что он готов играть за «Фламенго» бесплатно.
«„Фламенго“ всегда был для меня очень важен. Я очень сильно люблю этот клуб, и готов вернуться, если буду нужен. Мне даже не нужно ничего платить. Я готов играть за „Фламенго“ просто из-за любви», - сказал Адриано.
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Человеку 35 лет.
Футбольная карьера не просто близится к концу, а уже, практически, завершена..
Давно пора о постфутболистской жизни подумать, а он собирается играть еще, причем бесплатно..
Не, я сам завсегда за клубный патриотизм, но этот чел провел за Фламенго всего-то 50 матчей, сменив за карьеру десяток клубов, не имеющих к Фламенго никакого отношения..
Прикольный парень..
Человеку 35 лет.
Футбольная карьера не просто близится к концу, а уже, практически, завершена..
Давно пора о постфутболистской жизни подумать, а он собирается играть еще, причем бесплатно..
Не, я сам завсегда за клубный патриотизм, но этот чел провел за Фламенго всего-то 50 матчей, сменив за карьеру десяток клубов, не имеющих к Фламенго никакого отношения..
Прикольный парень..
За своих и бесплатно отыграет, а нашим Деньгисовым только отслюнявливать успевай.
За своих и бесплатно отыграет, а нашим Деньгисовым только отслюнявливать успевай.