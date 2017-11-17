Адриано готов бесплатно играть за «Фламенго»

Бывший нападающий сборной Бразилии Адриано подтвердил свое желание возобновить карьеру. 35-летний форвард отметил, что он готов играть за «Фламенго» бесплатно.

«„Фламенго“ всегда был для меня очень важен. Я очень сильно люблю этот клуб, и готов вернуться, если буду нужен. Мне даже не нужно ничего платить. Я готов играть за „Фламенго“ просто из-за любви», - сказал Адриано.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте