Переводчик Ди Марии: «Анхель осознал, что МЮ купил его с целью продавать футболки»

Дебора Гомес - переводчик полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии, рассказала, что аргентинец считает, что «Манчестер Юнайтед» в свое время купил его вовсе не из-за футбольных качеств игрока:

«Анхель был несчастлив в „Манчестер Юнайтед“. Во-первых, он не мог ни с кем общаться. Во-вторых, он осознал, что его купили не потому, что он хороший игрок и поможет клубу выиграть титулы. Нет. Они просто хотели продавать футболки с его фамилией. Это я слышала в самом клубе. „Футболки Ди Марии хорошо раскупаются, давайте купим его“. Поэтому он и не был счастлив.

После того, как сэр Алекс Фергюсон ушел из клуба, МЮ потерял интерес к футболу. У них на уме только деньги. Деньги, деньги, деньги».

Сам Ди Мария ранее заявлял, что одной из причин его ухода из «Манчестер Юнайтед» была философия Луи ван Гала - на тот момент главного тренера МЮ.

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