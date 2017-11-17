Симеоне: «„Атлетико“ придётся мириться с моим присутствием ещё несколько лет»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на слухи о том, что он может покинуть мадридский клуб. Недавно аргентинского специалиста сватали в «Эвертон».
«Как я уже говорил не раз ранее, мое будущее связано с „Атлетико“. Им придется мириться с моим присутствием еще, как минимум, несколько лет. Я в этом абсолютно уверен».
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будут только рады "мириться с присутствием" Эль Чоло )
будут только рады "мириться с присутствием" Эль Чоло )