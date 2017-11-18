Неста покидает пост главного тренера ФК «Майами» и «готов к новым вызовам»

Алессандро Неста - главный тренер ФК «Майами», выступающего в Североамериканской футбольной лиге, покидает свой пост по собственному желанию. Об этом специалист сообщил в своем «твиттере».

«После двух великолепных и непростых лет мое путешествие с ФК „Майами“ подходит к концу. Хочу поблагодарить всех людей, которые работали со мной на протяжении этого времени. Большое спасибо болельщикам клуба, которые следили за нашими играми с радостью и страстью.

Наконец, хочу поблагодарить игроков „Майами“, у которых я многому научился. Удачи вам в следующем сезоне. Я же готов к новому вызову».

В Италии уже поползли слухи о том, что Неста может сменить Винченцо Монтеллу на посту главного тренера «Милана».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте