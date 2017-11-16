Главный тренер сборной Сирии подал в отставку из-за критики руководства

Главный тренер сборной Сирии Айман Хаким подал в отставку со своего поста из-за критики президента местной федерации, который остался недоволен работой Хакима.

« После недавних заявлений президента федерации Салама Рамадана я решил подать в отставку. Горжусь тем прогрессом, которого сборная достигла в последнее время на международной арене», — сказал Хаким.

При этом отставка Хакима пока не принята.

«В ближайшие дни мы примем меры в интересах всего сирийского футбола», — заявил вице-президент федерации Фади Даббас.

Под руководством Хакима Сирия добралась до стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2018, где всё же по сумме двух матчей уступила Австралии.

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