Вентура уволен с поста тренера сборной Италии

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Албания. Суперлига
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип АвстралияАвстралия 3:1 Логотип ГондурасГондурас Фонбет 1.55 3.65 7.25
  • Главные новости
  • Все новости
19:59
Система видеоповторов будет использоваться в Ла Лиге со следующего сезона24
18:26
Бывший вице-президент ФИФА получил 1 млн долларов за голос в пользу Катара39
17:39
Провести тестовый поединок на стадионе «Мордовия-Арена» пригласили «Сызрань-2003»27
15:50
ПСЖ - лидер европейского футбола по размеру зарплатной ведомости, «Реал» - 6-й67
14:01
Австралия обыграла сборную Гондураса, обеспечив себе путевку на ЧМ-201847
21:30
Лория рассказал о том, что на него выходили представители «Челси»1
20:50
Романцев: «Арбитр, словно киногерой Сталлоне, отправил сборную России в нокдаун»15
20:25
Левандовски желает, чтобы «Бавария» подписала молодого нападающего17
20:11
Президент Серии С: «Вентуру уволят не раздумывая»1
19:49
Денис Суарес: «Что бы я ни делал, всё равно оказываюсь на трансферном рынке»11
19:39
Обамеянг: «Знаю, что я должен забивать»2
19:28
Ари: «Гильерме рассказывал мне про экзамен, который предстоит сдать»10
19:19
Фернандес получил травму бедра и пропустит матч ЦСКА со «СКА-Хабаровском»15
18:52
Клопп попал в больницу16
18:37
Глава Ассоциации тренеров Италии: «Анчелотти — очевидный выбор для сборной»8
18:13
Щенников не желает переходить в «Галатасарай»28
18:07
На новом стадионе в Нижнем Новгороде завершен монтаж кровли6
17:59
Габигол может перейти в «Цзянсу Сунин»3
17:48
Тарасов: «Возобновления РФПЛ ждём с нетерпением, уже соскучились»5
17:28
«Галатасарай» заинтересован в услугах Щенникова6
17:17
Маскерано получил травму и выбыл на 4 недели5
17:07
Берлускони - о провале сборной Италии: «Еще никогда мне не было так плохо»6
16:47
Хедира: «Мы поможем Буффону выиграть Лигу чемпионов»26
16:38
Спинаццола пропустит около двух недель из-за травмы0
16:22
Миллс: «„Ман Сити“ не только самая зрелищная команда АПЛ, но, вероятно, и Европы»8

Вентура уволен с поста тренера сборной Италии

сегодня, 20:35

В Италии сообщают о решении Футбольной федерации Италии уволить наставника национальной команды Джампьеро Вентуру

«С сегодняшнего дня Джампьеро Вентура не является главным тренером национальной команды Италии», - говорится в заявлении пресс-службы организации.

69-летний специалист возглавил «Скуадру» в 2016 году, но не смог вывести команду на чемпионат мира в России, чего со сборной не происходило с 1958 года.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мальдини может получить должность в сборной Италии
Сегодня, 16:08 3
Вентура сегодня покинет пост главного тренера сборной Италии
Сегодня, 15:59 8
Резвухин: «Слухи про увольнение Гаджиева - неправда»
Сегодня, 15:07 0
Главный тренер «Сент-Этьена» Гарсия отправлен в отставку спустя 5 месяцев после назначения
Сегодня, 12:06 1
Вилмотс отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Кот-д'Ивуара
Сегодня, 09:51 3
Адвокат покидает пост наставника сборной Нидерландов
Сегодня, 07:54 9
Обсудить
Все комментарии
Sexual Harassment
сегодня в 21:34
"Свинья не может тренировать" на новый лад.
MALOVAR
сегодня в 21:27
давай
Owl Fake
сегодня в 21:15
А компенсацию ему удалось пoиметь с федерации, как одному дону Фабио?
Roger Young
сегодня в 21:14
И правильно сделали.
Великий Князь
сегодня в 21:11
    eaguar
    сегодня в 21:10
    .......
    начинай Италия сначала .
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 21:09
    Огромный стресс для старика, считай 5 лет жизни нет..Ему бы сейчас махнуть куда-нибудь подальше от глаз вместе с верной женой, уединиться и никого не видеть и не слышать. Такая тренерская доля, но тут случай особый первым стать со знаком минус не каждому дано и история его не забудет, это точно.
    MSN-thebest
    сегодня в 21:09
    Развалил команду, и ушел с чемоданом денег
    drug01
    сегодня в 21:09
    Такой результат не прощают!!!!!!
    Zen-Aku
    сегодня в 21:07
    Эйс Вентура) Arrivederci!!!!
    Шуnя771
    сегодня в 21:01
    Мну надеялся, что представят к ордену!)
    Медив
    сегодня в 20:57
    Несправедливо. Должны были разогнать игроков. Главный показатель уровня сборной, что даже их бывшему тренеру, никто из итальянцев и нафиг не упал. Ну разве что Дзаппакоста, и то только в качестве недорогого сменщика. Кстати, забрали б его уже обратно. Конте в смысле. Хотя можно и Дзаппакосту
    BESTjuventus10
    сегодня в 20:52
    а тот кто его назначил в шоколаде и вроде как не при делах. таввекьо и прочая шушера неистребима как и мутко в россии.
    Великий Князь ответил волгoдoн
    сегодня в 20:51
    волгoдoн:
    Да придет физрук,который разбазарил багаж Гвардиолы)
    Багаж громко сказано. Несколько пар чешек, юбки и колготки, аха-ха)
    DVOK68
    сегодня в 20:51
    Не,ну а он как хотел?Премию и талон на усиленное питание?
    YRunner
    сегодня в 20:47
    Ну хоть не расстреляли.
    фвофдщаа1
    сегодня в 20:47
    А нельзя Италию вместо России на мундиаль?)))))
    Великий Князь
    сегодня в 20:47
    Это и ежу было понятно.
    oligarx vasia
    сегодня в 20:46
    Уволили физрука,теперь только работать в школу и
    то в начальные классы)))
    marvel777
    сегодня в 20:46
    кто-то сегодня подсел на хорошее бабло,можно теперь и махнуть куда-нибудь хорошенько отдохнуть - главное от Италии подальше)
    Роман Романов
    сегодня в 20:45
    Войдет в историю. В кавычках. Впервые за 60 лет
    Saang
    сегодня в 20:43
    Ну наконец-то!
    волгoдoн
    сегодня в 20:37
    Да придет физрук,который разбазарил багаж Гвардиолы)
    sihafazatron
    сегодня в 20:37
    а че там с компенсацией?
    Василий Иванов 1
    сегодня в 20:37
    Вот гады. У него же лучшая статистика за 40 лет! (Сарказм)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100