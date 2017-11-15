Вентура уволен с поста тренера сборной Италии

В Италии сообщают о решении Футбольной федерации Италии уволить наставника национальной команды Джампьеро Вентуру.

«С сегодняшнего дня Джампьеро Вентура не является главным тренером национальной команды Италии», - говорится в заявлении пресс-службы организации.

69-летний специалист возглавил «Скуадру» в 2016 году, но не смог вывести команду на чемпионат мира в России, чего со сборной не происходило с 1958 года.

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