Грозный покинул должность главного тренера «Иртыша»

Бывший наставник «Терека» Вячеслав Грозный с сегодняшнего дня не является главным тренером «Иртыша». Об этом сообщила пресс-служба казахстанского клуба. Сообщается, что у украинского специалиста закончился срок контракта, стороны решили сотрудничество не продлевать.

Грозный возглавил клуб из Павлодара в августе этого года. Под его руководством «Иртыш» занял 4 место в турнирной таблице казахстанского первенства, обеспечив себе участие в еврокубках.

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