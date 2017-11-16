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Грозный покинул должность главного тренера «Иртыша»

сегодня, 14:53

Бывший наставник «Терека» Вячеслав Грозный с сегодняшнего дня не является главным тренером «Иртыша». Об этом сообщила пресс-служба казахстанского клуба. Сообщается, что у украинского специалиста закончился срок контракта, стороны решили сотрудничество не продлевать.

Грозный возглавил клуб из Павлодара в августе этого года. Под его руководством «Иртыш» занял 4 место в турнирной таблице казахстанского первенства, обеспечив себе участие в еврокубках.

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Все комментарии
Egorium
сегодня в 15:27
Пусть возрождает не рожденный украинский футбол.
КЭТиК
сегодня в 15:18
Видать нашел где-то более хлебное место.
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