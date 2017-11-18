Мойес: «Восстановление Чичарито от травмы займёт неделю, возможно, две»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес сообщил о том, что «молотобойцы» пока не могут рассчитывать на нападающего Чичарито:

«Думаю, все знают, что Чичарито травма подколенного сухожилия. Восстановление может занять неделю, возможно, две. Мы пока не знаем степени серьезности повреждения.

Думаю, точные сроки восстановления будут известны, когда игрок снова сможет бегать».

Ранее мексиканский футболист развеял слухи о том, что он несчастлив в английском клубе.

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