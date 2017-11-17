Иммобиле под вопросом на матч с «Ромой»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может пропустить матч 13-го тура Серии А с «Ромой».

Форвард получил повреждение мышц в ответном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира между сборными Италии и Швеции (0:0).

Последние двое суток Иммобиле не тренировался, так что пока вопрос его участия в дерби остается открытым. Видимо, решение по игроку будет приниматься непосредственно перед игрой.

Напомним, что «орлам» может не помочь также основной вратарь Томас Стракоша.

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