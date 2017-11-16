«Тоттенхэм» потерял Алдервейрелда до конца года

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд в этом году больше на поле не выйдет из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщил главный тренер команды Маурисио Почеттино.

«Тоби пока нам не поможет. Он будет восстанавливаться дольше, чем планировалось. Возможно, бельгиец не вернется до Рождества. Пока прогноз такой».

Алдервейрелд, которого СМИ сватали в «Реал», в текущей кампании провел 15 матчей во всех турнирах на клубном уровне и сделал одну результативную передачу.

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