Жиру из-за травмы не сыграет с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру не поможет своей команде в ближайшем матче АПЛ с «Тоттенхэмом» из-за травмы бедра, полученной в расположении сборной Франции. Об этом сообщил главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

«Не думаю, что Жиру будет готов. Пока ему рано выходить на поле, мы снова осмотрим его в понедельник».

Венгер также добавил, что участие Шкодрана Мустафи и Дэнни Уэлбека будет зависеть от результатов ближайшего медобследования.

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