«Динамо» - «Ахмат»: стартовые составы

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.47 3.67 2.91
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5 8.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.3 3.95 1.55
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2 3.55 3.55
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.14 8.2 17
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.2 3.7 3.05
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 3.2 3.4 2.2
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.14 3.5 3.25
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 1.43 4.7 6.7
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
12:00 Идет второй тайм, 56’ Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 1:1 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.65 2.95 2.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.33 3.65 3.15
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 18’ Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 0:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.35 4.6 8.1
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов Фонбет 4.4 3.2 1.85
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 2.02 3.17 3.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень Фонбет 2.25 3.1 3.2
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«Динамо» - «Ахмат»: стартовые составы

сегодня, 13:14
ДинамоДинамо-:-АхматАхмат14:00 Не начался

Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Ахматом». Напомним, что нападающий «Динамо» Кирилл Панченко не сыграет в матче, так как продолжает восстановление после травмы.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, С.Терехов, Соснин, Сапета, А.Терехов, Ташаев, Обольский, Луценко.
Запасные: Лещук, Рыков, Тиам, Зотов, Темников, Вандерсон, Цаллагов, Бечирай, Соу, Катрич.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев (к), Семенов, Вилькер, Филипе Сампайо, Плиев, Швец, Исмаэл, Рощи, Бериша, Мбенг.
Запасные: Городов, Родолфо, А.Кадыров, Лео Лима, Садаев, Х.Кадыров, Раванелли, Беким, Бацуев, Митришев.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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