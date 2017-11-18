«Динамо» - «Ахмат»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Ахматом». Напомним, что нападающий «Динамо» Кирилл Панченко не сыграет в матче, так как продолжает восстановление после травмы.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, С.Терехов, Соснин, Сапета, А.Терехов, Ташаев, Обольский, Луценко.

Запасные: Лещук, Рыков, Тиам, Зотов, Темников, Вандерсон, Цаллагов, Бечирай, Соу, Катрич.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев (к), Семенов, Вилькер, Филипе Сампайо, Плиев, Швец, Исмаэл, Рощи, Бериша, Мбенг.

Запасные: Городов, Родолфо, А.Кадыров, Лео Лима, Садаев, Х.Кадыров, Раванелли, Беким, Бацуев, Митришев.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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