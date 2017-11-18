«Енисей» на домашнем поле обыграл «Спартак-2»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 2:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.47 3.67 2.91
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5 8.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.8 4.15 1.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2 3.55 3.55
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.14 8.2 17
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.2 3.7 3.05
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 3.2 3.4 2.2
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.14 3.5 3.25
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 1.43 4.7 6.7
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:4 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.65 2.95 2.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.33 3.65 3.15
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.35 4.6 8.1
15:00 61’ Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь 0:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов Фонбет 4.4 3.2 1.85
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 2.02 3.17 3.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень Фонбет 2.3 2.9 3.3
  • Главные новости
  • Все новости
15:58
«Динамо» и «Ахмат» победителя не выявили14
15:24
«Краснодар» - «Спартак»: стартовые составы33
14:36
Быстров: «Жирков на голову сильнее Рауша»37
13:55
Дубль Вернблума помог ЦСКА сломить сопротивление «СКА-Хабаровска»147
12:44
Усманов может приобрести «Андерлехт»18
16:15
Бранчини заявил, что Анчелотти отказался возглавить сборную Италии1
16:07
Гунько: «„Спартак-2“ не заслужил поражения»0
15:57
«Оренбург» разгромил «Факел» и продолжил погоню за «Енисеем»2
15:52
Ламела впервые сыграет за «Тоттенхэм» более чем за год0
15:42
Пономарёв: «Играть в -18 - это издевательство над футболом»7
15:35
Нападающий «Ювентуса» Пьяца восстановился после травмы3
15:28
Бубнов: «Сегодняшняя победа позволяет ЦСКА сохранять неплохие шансы на чемпионство»6
15:19
Грушевский: «Матчу „СКА-Хабаровск“ - ЦСКА я бы дал название „Выжившие“»2
15:18
Лейва: «Мне нужен был новый вызов, поэтому я присоединился к „Лацио“»0
15:06
Поддубский: «Игра с ЦСКА получилась зрелищной»1
15:00
Поддубский: «Не вижу смысла переносить игру с „Локомотивом“»4
14:41
«Арсенал» - «Тоттенхэм»: стартовые составы9
14:29
Ганчаренко: «Сегодня Вернблум был лучшим нападающим»8
14:27
Ганчаренко: «Березуцкий подвернул голеностоп. С такой травмой, думаю, играть можно»2
14:25
Ганчаренко: «Нам бы хотелось, чтобы все сыграли в таких условиях, как мы в Хабаровске»16
14:19
Фарфан: «Сборная Перу не зазнаётся, но знает, на что способна»1
14:15
Антонелли может продолжить карьеру в Турции0
14:11
Консейсау: «У Касильяса есть шансы поехать на чемпионат мира»3
14:06
Квальярелла: «Я не заслужил того, как со мной обошлись в „Ювентусе“»3
13:49
Матч «СКА-Хабаровск» - ЦСКА стал одним из худших по посещаемости для хабаровчан18

«Енисей» на домашнем поле обыграл «Спартак-2»

сегодня, 14:54
ЕнисейЕнисей2 : 1Спартак-2Спартак-2Матч завершен

В матче 24-го тура ФНЛ «Енисей» на домашнем поле обыграл «Спартак-2». Напомним, что в матче предыдущего тура «Енисей» выиграл у «Тамбова» со счетом 2:0. 

Красноярск. Стадион «Центральный»

«Енисей» – «Спартак-2» – 2:1 (0:0)
Голы: Кутьин 76, Пантелеев 81, Новиков 83.

«Енисей»: Филиппов, Новиков, Кичин, Чичерин (Комков 46), Харитонов (Ломакин 64), Исаев (Кутьин 46), Семакин, Фатуллаев, Сердеров (Малоян 73), Камешс, Козлов.
Главный тренер: Дмитрий Аленичев.

«Спартак-2»: Максименко, Щербаков, Сокол, Мамин (Цыганков 9), Лихачев, Красильниченко, Ломовицкий, Пантелеев, Полубояринов, Сакала, Давыдов (Нимели 78).
Главный тренер: Дмитрий Гунько.

Предупреждения: Ломовицкий 89.

Судья: Александр Борисов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Динамо» и «Ахмат» победителя не выявили
Сегодня, 15:58 14
«Оренбург» разгромил «Факел» и продолжил погоню за «Енисеем»
Сегодня, 15:57 2
«Краснодар» - «Спартак»: стартовые составы
Сегодня, 15:24 33
Страннейший матч года. «Армейцам» - браво!
Сегодня, 15:00Станислав Горин в блоге Командный дух9
Дубль Вернблума помог ЦСКА сломить сопротивление «СКА-Хабаровска»
Сегодня, 13:55 147
«Динамо» - «Ахмат»: стартовые составы
Сегодня, 13:14 2
Обсудить
Все комментарии
ДСА
сегодня в 15:23
Кому больше надо, тот и победил
pereletnii ответил вованыч 80
сегодня в 15:18
вованыч 80:
Вместо того чтобы болеть за младших хрюшек,спартачи сегодня топили за хабариков!!!!вот и аукнулось
Истина Вованыч!

Еще вечером нежданчик и все хрюшки завтра в шарфах Тосно)))
pereletnii
сегодня в 15:17
спартак везде топ гы гы
вованыч 80
сегодня в 15:05
Вместо того чтобы болеть за младших хрюшек,спартачи сегодня топили за хабариков!!!!вот и аукнулось
Kuprin
сегодня в 15:01
Не мудрено однако
cska-78
сегодня в 14:55
С победой над 🐷🐷🐷
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100