В матче 24-го тура ФНЛ «Енисей» на домашнем поле обыграл «Спартак-2». Напомним, что в матче предыдущего тура «Енисей» выиграл у «Тамбова» со счетом 2:0.
Красноярск. Стадион «Центральный»
«Енисей» – «Спартак-2» – 2:1 (0:0)
Голы: Кутьин 76, Пантелеев 81, Новиков 83.
«Енисей»: Филиппов, Новиков, Кичин, Чичерин (Комков 46), Харитонов (Ломакин 64), Исаев (Кутьин 46), Семакин, Фатуллаев, Сердеров (Малоян 73), Камешс, Козлов.
Главный тренер: Дмитрий Аленичев.
«Спартак-2»: Максименко, Щербаков, Сокол, Мамин (Цыганков 9), Лихачев, Красильниченко, Ломовицкий, Пантелеев, Полубояринов, Сакала, Давыдов (Нимели 78).
Главный тренер: Дмитрий Гунько.
Предупреждения: Ломовицкий 89.
Судья: Александр Борисов.
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Еще вечером нежданчик и все хрюшки завтра в шарфах Тосно)))
Еще вечером нежданчик и все хрюшки завтра в шарфах Тосно)))