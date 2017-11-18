Ле Тиссье: «Ришарлисону нужно замыкать передачи»

Бывший полузащитник «Саутгемптона» Мэттью Ле Тиссье прокомментировал игровую форму нападающего «Уотфорда» Ришарлисона.



«Ришарлисону нужно сконцентрироваться на замыкании передач. Я знаю, что у него только 4 гола в Премьер-Лиге в этом сезоне, однако учитывая все его шансы, забитых мячей должно было быть больше десяти. Он талантлив, молод, поэтому меня не удивляет, что им интересуются другие клубы».



Напомним, что Ришарлисон перешел в «Уотфорд» минувшим летом из «Флуминенсе».

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