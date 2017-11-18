Моратти: «Продажи акций „Интера“ и „Милана“ отличаются. Наша сделка была прозрачной»

Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти считает, что между продажами его клуба и «Милана» восточным инвесторам нет ничего похожего:

«Нет абсолютно ничего схожего между продажей моих акций „Интера“ Тохиру и продажей „Милана“. Сделки были совершенно разными.

Наша операция была полностью прозрачной в течение нескольких месяцев. Будет несправедливо и неправильно делать такие сравнения».

По слухам, Моратти снова может стать президентом «Интера».

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