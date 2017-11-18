Шалимов: «Счет не по игре»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4).

«Счёт не отражает сути игры. Первый гол предопределил результат. Во втором тайме мы где-то создавали моменты, владели инициативой, но при счёте 0:2 перекрыть возможности для контратак соперника практически невозможно. Они нас наказали в концовке. Опять говорим о нашей болезни — невынужденных потерях в первом тайме. Нельзя так со „Спартаком“ играть, так ошибаться.

Промес получал слишком много свободы в первом тайме? Мы перед игрой показывали футболистам, как Промес играет, но докричаться во время матча было невозможно. Но нельзя сказать, что он был очень опасен в первом тайме», — сказал Шалимов.

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