Аленичев: «Именно так выгрызаются победы, на характере»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Спартаком-2» в матче 24-го тура ФНЛ.



«В первую очередь, мне очень приятно, что я увидел сегодня на сибирской земле своих друзей – это тренерский штаб „Спартака“, с которым работал, увидел тех ребят, которых привлекал к основному составу. В какой-то степени я сочувствую всем им, потому что поражения они не заслуживали. Об этом после игры я сказал Дмитрию Ивановичу Гунько и Ринату Дасаеву. Но в футболе часто так случается. При ничейном результате могли и мы пропустить… В любом случае мы победили, значит ребята наши были достойны этого – футбол их отблагодарил за это терпение. После игры я зашел в раздевалку, увидел сидевших ребят, которые даже не могут встать, пойти в душ… Именно так выгрызаются победы, на характере.

Если говорить по игре, то первый тайм получился немного сумбурным. Во втором тайме произвели замены, сделали две поправки, и провели его на хорошем уровне. Увеличились скорости, появилась мысль в действиях. Первый гол мы забили в стиле, не свойственном нам, после аута. Затем пропустили красивейший, на мой взгляд, гол со стороны „спартаковской“ молодежи. Им это свойственно делать. В итоге сказался стандарт, который замкнул Саша Новиков. Если подвести итоги, то очень рад, что мы добились этих трех очков, эта победа дает нам право быть первыми, уходя на зимний перерыв. С другой стороны, в какой-то степени сочувствую „Спартаку“, эта команда мне не безразлична».

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