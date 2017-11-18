«Спартак» на выезде громит «Краснодар»

В центральном матче 17-го тура РФПЛ «Спартак» одержал уверенную выездную победу над «Краснодаром». Отметим, что на поле впервые с 5 июня вышел полузащитник «красно-белых» Роман Зобнин.

Краснодар, «Стадион ФК „Краснодар“»

«Краснодар» – «Спартак» – 1:4 (0:2)

Голы: Классон 87 — Адриано 8, Зе Луиш 27, Адриано 84, Промес 89.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин (Вандерсон 64), Гранквист, Грицаенко, Рамирес (Лаборде 79), Газинский, Петров, Подберёзкин (Жоаозиньо 46), Перейра, Классон, Смолов.

Главный тренер: Игорь Шалимов.

«Спартак»: Селихов, Ещенко (Зобнин 46), Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков (Самсонов 65), Фернандо, Мельгарехо (Пашалич 66), Промес, Зе Луиш, Адриано.

Главный тренер: Массимо Каррера.

Предупреждения: Шишкин 56, Петров 59, Пашалич 68.

Судья: Сергей Лапочкин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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