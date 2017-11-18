«Спартак» на выезде громит «Краснодар»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 2:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.47 3.67 2.91
18:00 Идет второй тайм, 66’ Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
18:00 Идет второй тайм, 66’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5 8.9
18:00 65’ Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:4 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.8 4.15 1.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 60’ Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2:1 Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2 3.55 3.55
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:0 Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.14 8.2 17
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:2 Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.25 3.7 2.95
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
18:15 52’ Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес 0:1 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 3.2 3.4 2.2
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.15 3.4 3.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 1.43 4.7 6.7
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:4 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.65 2.95 2.95
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:4 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.33 3.65 3.15
19:00 Идет первый тайм, 23’ Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 0:0 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
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13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.35 4.6 8.1
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь 0:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов Фонбет 4.4 3.2 1.85
18:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 2:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 2.02 3.17 3.7
19:00 23’ Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень Фонбет 2.3 2.9 3.3
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«Спартак» на выезде громит «Краснодар»

сегодня, 18:26
КраснодарКраснодар1 : 4СпартакСпартакМатч завершен

В центральном матче 17-го тура РФПЛ «Спартак» одержал уверенную выездную победу над «Краснодаром». Отметим, что на поле впервые с 5 июня вышел полузащитник «красно-белых» Роман Зобнин.

Краснодар, «Стадион ФК „Краснодар“»

«Краснодар» – «Спартак» – 1:4 (0:2)
Голы: Классон 87 — Адриано 8, Зе Луиш 27, Адриано 84, Промес 89.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин (Вандерсон 64), Гранквист, Грицаенко, Рамирес (Лаборде 79), Газинский, Петров, Подберёзкин (Жоаозиньо 46), Перейра, Классон, Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.

«Спартак»: Селихов, Ещенко (Зобнин 46), Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков (Самсонов 65), Фернандо, Мельгарехо (Пашалич 66), Промес, Зе Луиш, Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.

Предупреждения: Шишкин 56, Петров 59, Пашалич 68.

Судья: Сергей Лапочкин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
proezd2 ответил Aman-Visar Azadi-Masyr
сегодня в 19:23
Aman-Visar Azadi-Masyr:
добрый вечер нам и нашим Родным. Поздравляю болелов Спартака классную игру показал Спартак и также я надеюсь будет в Лиги Чемпионов . а болелам Краснодара не унывать просто надо признаться что все вина на тренере Шалимове (( завтра все болем за Анжи ...думаю Анжи победить Локо ..вперед вперед Анжи Махачкала.
Спасибо!
расклад хороший на завтра ,победы ФК Анжи!
Владимир_Спартак
сегодня в 19:22
С Победой Спартачи!!! И Остальным всем Радоваться!!!
Беренгар
сегодня в 19:21
    proezd2 ответил Shamil79
    сегодня в 19:21
    Shamil79:
    как себя вели спартаковские болельщики? сколько штрафа клубу принесли?
    не парься еврей заплатит.
    Игорь Ларин 1958 ответил АВТОЗАПЧАСТИ РЕМБЫТМАШПРИБОР
    сегодня в 19:21
    АВТОЗАПЧАСТИ РЕМБЫТМАШПРИБОР:
    Слышно как трепещат кони и бомжи.....
    Аж уши закладывает.
    FILL3286
    сегодня в 19:21
    А бакланы бесятся однако,мы купили одного Адриано и он забивает каждый матч,а они накупили второсортных аргов за 100 млн,а делов нет)хахахах
    дайте денег манчини еще миллионов 200!!!
    Aman-Visar Azadi-Masyr
    сегодня в 19:20
    добрый вечер нам и нашим Родным. Поздравляю болелов Спартака классную игру показал Спартак и также я надеюсь будет в Лиги Чемпионов . а болелам Краснодара не унывать просто надо признаться что все вина на тренере Шалимове (( завтра все болем за Анжи ...думаю Анжи победить Локо ..вперед вперед Анжи Махачкала.
    ДАША Д
    сегодня в 19:20
    Нападение Спартака в полном порядке.
    Игорь Ларин 1958 ответил PROMES
    сегодня в 19:20
    PROMES:
    Каким бы ни был буйным бык,на банке пишется "ТУШЁНКА"!!!
    )))
    Игорь Ларин 1958 ответил Colonist
    сегодня в 19:19
    Colonist:
    Хорошо, что мы так круто победили! Насторожили лошадки - забили столько же!!! Я рассчитывал, что в этом туре их обойдем!:)
    Да нет, всё таки СКА последняя команда. Надежда конечно была, но слабенькая. Не срослось. До встречи в Тушино. Вот там и обойдём.
    PROMES
    сегодня в 19:19
    Каким бы ни был буйным бык,на банке пишется "ТУШЁНКА"!!!
    игорь алексеев ответил proezd2
    сегодня в 19:19
    Приветствую! Взаимно!
    nikolah ответил Кирилл Сергеев
    сегодня в 19:18
    Кирилл Сергеев:
    Насчёт Ивановича не спорю,но самый дорогой Паредес,а на деле пшик,Роме повезло его за такие бабки втюхать
    переплатили тут спору нет,игрок неплохой,но опорник не его мне кажется...
    Доктор Новитски ответил Дед Мазая
    сегодня в 19:18
    Дед Мазая:
    Если Вы не видите, что сегодня могло повториться то же, что было в матчах с Анжи, Тосно, Динамо и Локомотивом, то о чем мы спорим? Вам нравится такая игра и дай Вам Бог здоровья. Мне не нравится и я вижу тут вину тренера...
    Вам кто сказал, что с новым тренером результаты будут лучше? Может кто-то дал такую гарантию? 15 лет позора было мало? А когда придет другой тренер и разрушит всё, что было создано Каррерой. Конкретно вы будете ныть:"Верните Карреру". Всего хорошего.
    игорь алексеев ответил Colonist
    сегодня в 19:18
    Они только в самой концовке дожали главного претендента в ФНЛ , а так то грали абсолютных два равна!Так глядишь через пару -тройку лет это будет главное фэнээловское классико. Главное надеяться и верить)
    Беренгар
    сегодня в 19:18
      Shamil79
      сегодня в 19:17
      как себя вели спартаковские болельщики? сколько штрафа клубу принесли?
      proezd2 ответил игорь алексеев
      сегодня в 19:17
      игорь алексеев:
      По чемпионски! С победой КБ!
      Салем Брата!
      с Победой!
      Кирилл Сергеев ответил nikolah
      сегодня в 19:16
      Насчёт Ивановича не спорю,но самый дорогой Паредес,а на деле пшик,Роме повезло его за такие бабки втюхать
      proezd2 ответил VIC2
      сегодня в 19:15
      VIC2:
      Заголовок Статьи: Лидерство «Локо», карусель «Спартака», кризис «Зенита». 10 интриг конца года в РФПЛ Расписание «Спартака»: «Краснодар» (г), «Зенит» (д), «Арсенал» (г), ЦСКА (д). Уже забыли про «Краснодар» из этого списка Это хорошо, что до каникул сыграем с "Тяжеловозами" и "Голубыми Пернатыми", кажется Спартак обрёл второе дыхание, даже игра в ЛЧ сделала его Топ Клубом в нашем чемпионате на данный момент Ждём игру с "Моррибором" - команда заносчивая, но "корявая", в смысле не уступчивая не захочет полного позора перед своими болелами Думается, что игра будет похожа как с "Краснодаром"
      только победа!
      потом с Ливерпулем играть....
      Дед Мазая ответил Доктор Новитски
      сегодня в 19:15
      Доктор Новитски:
      В мире нет ничего идеального, а вы видимо всё живёте прошлым.Того Спартака, что был ранее, уже не будет. Уровень команд нашего чемпионата вырос, все научились играть в футбол. Я вижу проблемы в игре, как и многие другие, но они будут всегда. Разница в том, что даже с этими проблемами мы добиваемся отличного результат и у команды есть характер! А идеалисты вроде вас, всегда ищут какие-то недостатки команды, вместо того, что бы любить её лучшие стороны.
      Если Вы не видите, что сегодня могло повториться то же, что было в матчах с Анжи, Тосно, Динамо и Локомотивом, то о чем мы спорим? Вам нравится такая игра и дай Вам Бог здоровья. Мне не нравится и я вижу тут вину тренера...
      Игорь Ларин 1958 ответил tesch
      сегодня в 19:14
      tesch:
      Меня больше радует даже не итоговый счет, а качество игры.
      Именно. Кон-бом должны рвать.
      salaga
      сегодня в 19:14
      Постоянно убеждаюсь какое барахло этот ЧР. Какая в нём может воспитаться сборная, если ни в одном клубе нет российских игроков на первых ролях даже на фоне таких средних легов как Промес, сборная которого даже на ЧМ не попала.. Это какой-то фарм-чемпионат зарубежных клубов не самого высокого пошиба.
      proezd2
      сегодня в 19:14
      СПАРТАКККККК
      ЧЕМПИОНННННННННННННН!!!
      ivany4 ответил andreika20133
      сегодня в 19:13
      andreika20133:
      Ну и что ????кроме того что мужик из проигравшей ком . поорал на победившую. Там ошибка судьи что он удалил Павлючка. Но он не мог знать что после этого Урал начнёт всех валить без разбору. НО ЕСЛИ ВАМ БУДЕТ ЛЕГЧЕ ЛИЧНО Я ПРИЗНАЮ ЧТО МЫ УГОВОРИЛИ СУДЬЮ УДАЛИТЬ ТРЁХ ИГРОКОВ,
      Тогда тебе надо в благотворительный фонд идти! Уговаривать богатеньких на пожертвования, а не о футболе рассуждать!))
      VIC2
      сегодня в 19:13
      Заголовок Статьи:
      Лидерство «Локо», карусель «Спартака», кризис «Зенита». 10 интриг конца года в РФПЛ

      Расписание «Спартака»: «Краснодар» (г), «Зенит» (д), «Арсенал» (г), ЦСКА (д).

      Уже забыли про «Краснодар» из этого списка
      Это хорошо, что до каникул сыграем с "Тяжеловозами" и "Голубыми Пернатыми", кажется
      Спартак обрёл второе дыхание, даже игра в ЛЧ сделала его Топ Клубом в нашем чемпионате на данный момент
      Ждём игру с "Моррибором" - команда заносчивая, но "корявая", в смысле не уступчивая
      не захочет полного позора перед своими болелами
      Думается, что игра будет похожа как с "Краснодаром"
      stavr74
      сегодня в 19:13
      быкам еще повезло что не играли в меньшинстве , минимум гранквиста удалить надо было по совокупности. видимо швед не отошел от попойки после сборной
      игорь алексеев
      сегодня в 19:12
      По чемпионски! С победой КБ!
      Colonist
      сегодня в 19:11
      Хорошо, что мы так круто победили! Насторожили лошадки - забили столько же!!! Я рассчитывал, что в этом туре их обойдем!:)
      Летучий-Голландец.
      сегодня в 19:11
      Браво! Просто браво)
      Поздравляю всех болельщиков Спартака с этой замечательной победой!)
      Зобнина с возвращением, Глушакову здоровья.
      Спартаку удачи!) Парни сегодня просто красавцы.
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