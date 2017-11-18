Гунько: «„Спартак-2“ не заслужил поражения»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение в матче 24-го тура ФНЛ против «Енисея».



«Сложно комментировать матч... Могу только сказать, что обе команды играли в футбол, и судье не нужно было вмешиваться. Я пришел на пресс-конференцию не просто так, а после того, как посмотрел спорные эпизоды. Разумеется, никакого нападения на вратаря не было и в помине, мы забили чистый второй гол. Кроме того, мы рассчитывали в этой встрече на быстрые атаки, и в одной из них наш нападающий заработал чистый пенальти, который арбитр не поставил. А первый гол в наши ворота был забит Кутьиным из офсайда.



Конечно, наш соперник имеет в своем составе высококвалифицированных футболистов и по праву занимает первое место. Но мы готовились к этому матчу. Ребята настраивались на него. Провели достойную игру. Отдали все силы. Получали травмы: Лихачёву разбили голову, а Мамин надорвал приводящую мышцу. А в итоге потерпели очередное поражение. Хотя на мой взгляд, его не заслуживали».

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