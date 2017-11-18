Маркович: «СКА нужно меньше пропускать»

Нападающий хабаровского СКА Мирослав Маркович прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4).

«Первое, что хочу сказать, — очень большое спасибо болельщикам за то, что они пришли на матч. Сегодня было очень холодно и я очень благодарен за поддержку.

Нам надо подумать, какие ошибки сегодня совершила команда. На тренировках нужно поговорить друг с другом и сделать так, чтобы мы заиграли лучше. Я сегодня забил, но очков это не принесло. Надо меньше пропускать», — сказал Маркович.

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