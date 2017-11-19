Черевченко: «У „Балтики“ серьезные финансовые проблемы»

Главный тренер калининградской «Балтики» Игорь Черевченко сообщил о значительных финансовых проблемах клуба:

«У „Балтики“ серьезные финансовые проблемы. Я об этом не говорил, говорю сейчас. Удастся ли нам выкупить у „Ростова“ Дмитрия Скопинцева? Это не в нашей компетенции, как решит „Ростов“. У нас большие задолженности. Сложилась такая финансовая ситуация, что невозможно удерживать игроков».

Напомним, что в последнем туре ФНЛ «Балтика» обыграла «Авангард».

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