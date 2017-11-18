Божович: «„Рубин“ – не подарок»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал ничью с «Рубином» (0:0).

«Матч получился тяжелым, как мы и ожидали. „Рубин“ – не подарок, эта команда только строится в этом сезоне. В целом, думаю, никто не заслужил сегодня победы, была ничейная игра. У них был хороший момент в первом тайме, но и у нас были подходы, поэтому обе команды заслужили по одному очку. Нормальный ли это результат? Нормальным результатом была бы победа, но по игре – справедливая ничья", - сказал Божович.

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