Мостовой: «Вся борьба „Спартака“ и „Зенита“ впереди»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о победе «красно-белых» над «Краснодаром» в 17-м туре РФПЛ:

«Такого результата не ожидал. В течение первых 15 минут было видно, что игра будет открытой. Могло повезти и туда, и сюда. „Спартак“ теперь — в двух очках от „Зенита“, поэтому вся борьба впереди. Всем, кто что-то там кричал про отрыв „Зенита“ после 5-6 туров, – это смешно.

После такой травмы, как у Зобнина, главное, выйти, появиться на поле. Оценку его игре давать не надо, человек восстановился – это уже здорово! Об игре будем говорить, когда человек заиграет так, как он играл. Сейчас ему наверняка предстоит как минимум месяц нервотрёпки. Я знаю, что такое после травмы восстанавливаться, тяжело. Для „Спартака“ плюс, что Промес и Зе Луиш в порядке. Когда в „Спартаке“ все здоровы, команда становится одним из претендентов на чемпионство. Этот матч — тому лишнее подтверждение.

Что будет, если Глушаков с „Марибором“ не сыграет? Не думаю, что в матче с этим соперником это большая потеря. „Спартак“ должен обыгрывать „Марибор“ и без Глушакова, и с Глушаковым. Следующий матч с „Зенитом“ станет одним из ключевых в сезоне для „Спартака“. Однозначно.

Не знаю, что сказать о „Краснодаре“. Удивлён выбором состава. После того как я его увидел, понял, что легко „Краснодару“ в этом матче не будет. Так и получилось».

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