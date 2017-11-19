Дмитрий Комбаров: «В матче с „Краснодаром“ „Спартак“ играл по счету»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал результат матча с «Краснодаром» в рамках 17-го тура РФПЛ. «Красно-белые», напомним, одержали разгромную победу.
«Игра была достаточно агрессивной. Много двигались, много работали, было много борьбы и единоборств. Первый тайм выиграли со счётом 2:0 и в перерыве поговорили, что надо выходить на поле сконцентрированными. Наверное, много оборонялись, но мы играли по счёту. При этом проводили хорошие контратаки и атаки, забили голы.
Пропущенным мячом, конечно, недовольны. Обидно. Хотелось сыграть на ноль. Что касается „Краснодара“, то у них всегда была хорошая, крепкая команда. Они должны сами сесть и разобраться».
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тянули время . судья этому способствовал всячески. на замену глушак выходил слишком долго. любой судья бы поторопил и давно показал желтую,но этот стоял в центре и наблюдал. очень долго валялись на поле после стыков. симулировали на каждом шагу особенно зе луиша после каждого касания валялся на поле.. а когда пятачки в контратаке забивали 3 и 4 гол это просто пипец вся команда обнималась у краснодарских ворот минут 5. и столько же выходила к центру поля.
симуляции, огромные затяжки времени, долгое празднование гола, выход на замену по 3 минуты это называется играли по счету?? стыдоба!! и в этом грязном спектакле судья сыграл свою роль. наверно сказался некий интерес.
тянули время . судья этому способствовал всячески. на замену глушак выходил слишком долго. любой судья бы поторопил и давно показал желтую,но этот стоял в центре и наблюдал. очень долго валялись на поле после стыков. симулировали на каждом шагу особенно зе луиша после каждого касания валялся на поле.. а когда пятачки в контратаке забивали 3 и 4 гол это просто пипец вся команда обнималась у краснодарских ворот минут 5. и столько же выходила к центру поля.
симуляции, огромные затяжки времени, долгое празднование гола, выход на замену по 3 минуты это называется играли по счету?? стыдоба!! и в этом грязном спектакле судья сыграл свою роль. наверно сказался некий интерес.
Да, враг был храбр.
Тем больше наша слава.
Константин Симонов
Да, враг был храбр.
Тем больше наша слава.
Константин Симонов