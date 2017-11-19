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Дмитрий Комбаров: «В матче с „Краснодаром“ „Спартак“ играл по счету»

сегодня, 08:18
КраснодарКраснодар1 : 4СпартакСпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал результат матча с «Краснодаром» в рамках 17-го тура РФПЛ. «Красно-белые», напомним, одержали разгромную победу.

«Игра была достаточно агрессивной. Много двигались, много работали, было много борьбы и единоборств. Первый тайм выиграли со счётом 2:0 и в перерыве поговорили, что надо выходить на поле сконцентрированными. Наверное, много оборонялись, но мы играли по счёту. При этом проводили хорошие контратаки и атаки, забили голы.

Пропущенным мячом, конечно, недовольны. Обидно. Хотелось сыграть на ноль. Что касается „Краснодара“, то у них всегда была хорошая, крепкая команда. Они должны сами сесть и разобраться».

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Все комментарии
cska plus
сегодня в 08:53
ОПГ мутко- судьи - федун, в действии.
зенит юрист
сегодня в 08:47
по какому счету позорные пятачки? если говорить терминологией бокса ,то во 2 тайме когда краснодар вас прижал, вы не выходили с клинча.
тянули время . судья этому способствовал всячески. на замену глушак выходил слишком долго. любой судья бы поторопил и давно показал желтую,но этот стоял в центре и наблюдал. очень долго валялись на поле после стыков. симулировали на каждом шагу особенно зе луиша после каждого касания валялся на поле.. а когда пятачки в контратаке забивали 3 и 4 гол это просто пипец вся команда обнималась у краснодарских ворот минут 5. и столько же выходила к центру поля.
симуляции, огромные затяжки времени, долгое празднование гола, выход на замену по 3 минуты это называется играли по счету?? стыдоба!! и в этом грязном спектакле судья сыграл свою роль. наверно сказался некий интерес.
papic337
сегодня в 08:42
Да, нам далась победа не легко.
Да, враг был храбр.
Тем больше наша слава.

Константин Симонов
FILL3286
сегодня в 08:33
Скоро и бакланов ждет тоже самое!
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