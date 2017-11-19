Дмитрий Комбаров: «В матче с „Краснодаром“ „Спартак“ играл по счету»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал результат матча с «Краснодаром» в рамках 17-го тура РФПЛ. «Красно-белые», напомним, одержали разгромную победу.

«Игра была достаточно агрессивной. Много двигались, много работали, было много борьбы и единоборств. Первый тайм выиграли со счётом 2:0 и в перерыве поговорили, что надо выходить на поле сконцентрированными. Наверное, много оборонялись, но мы играли по счёту. При этом проводили хорошие контратаки и атаки, забили голы.

Пропущенным мячом, конечно, недовольны. Обидно. Хотелось сыграть на ноль. Что касается „Краснодара“, то у них всегда была хорошая, крепкая команда. Они должны сами сесть и разобраться».

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