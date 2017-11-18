Глушаков: «„Спартак“ закономерно победил»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу над «Краснодаром» (4:1).

«Самое главное, что победили и заработали три очка. Отрабатывали все на тренировках, знали, как „Краснодар“ будет играть против нас. Закономерно победили, контролировали весь матч. Реализовали свои моменты и организованно сыграли в обороне», - сказал Глушаков.

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