Селихов: «„Краснодар“ очень бодро начал матч, но мы выстояли»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал победу над «Краснодаром» (4:1).

«Сегодня мы использовали большинство своих моментов. Хорошо сыграли в обороне и в атаке. Что игра была легкой, нельзя сказать.

„Краснодар“ очень бодро начал матч и создал пару опасных моментов. В принципе, хорошо, что выстоять получилось и выиграть», - сказал Селихов.

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