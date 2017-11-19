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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.7 3.75 4.8
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Идет первый тайм, 32’ Логотип футбольный клуб УфаУфа 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.27 5.85 15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.47 4 6.7
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.4 4.8 7.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.4 3.1
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Пасторе: «Интерес „Севильи“? Мне больше по душе Италия»

сегодня, 11:20

Полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе поделился планами на будущее.

«Все мои мысли о будущем посвящены предстоящему чемпионату мира в России. Однако, если у меня будет мало игровой практики, то Хорхе Сампаоли вряд ли вызовет меня в сборную. Думаю ли я о трансфере в другой клуб? Сейчас я предан ПСЖ, хочу отдать все свои силы этому клубу. Интерес „Севильи“? Мне больше по душе Италия». 

Напомним, что ранее к Хавьеру Пасторе проявлял интерес «Интер».

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