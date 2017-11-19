Пасторе: «Интерес „Севильи“? Мне больше по душе Италия»

Полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе поделился планами на будущее.



«Все мои мысли о будущем посвящены предстоящему чемпионату мира в России. Однако, если у меня будет мало игровой практики, то Хорхе Сампаоли вряд ли вызовет меня в сборную. Думаю ли я о трансфере в другой клуб? Сейчас я предан ПСЖ, хочу отдать все свои силы этому клубу. Интерес „Севильи“? Мне больше по душе Италия».



Напомним, что ранее к Хавьеру Пасторе проявлял интерес «Интер».

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