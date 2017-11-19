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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.7 3.75 4.8
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Идет первый тайм, 32’ Логотип футбольный клуб УфаУфа 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.27 5.85 15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.47 4 6.7
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.4 4.8 7.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.4 3.1
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Г. Невилл: «„Арсенал“ провел фантастический матч»

сегодня, 11:08
АрсеналАрсенал2 : 0ТоттенхэмТоттенхэмМатч завершен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл остался в восторге от игры «Арсенала» в матче 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом»:

«Честно говоря, перед матчем даже не ожидал того, что „Арсенал“ проиграет. Их игра меня впечатлила. „Канониры“ показали очень, очень хорошее выступление. Спустя 10 минут встречи было любопытно узнать, смогут ли они сохранить темп? Старт смелый, но не выдохнутся ли?

Все игроки „Арсенала“ провели фантастическую игру — от первого номера и до одиннадцатого.

Озил превосходно работал с мячом. Этот человек умеет принимать великолепные решения, хотя и поддается хандре. Его язык тела задает тон игре остальных одноклубников».

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