Г. Невилл: «„Арсенал“ провел фантастический матч»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл остался в восторге от игры «Арсенала» в матче 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом»:

«Честно говоря, перед матчем даже не ожидал того, что „Арсенал“ проиграет. Их игра меня впечатлила. „Канониры“ показали очень, очень хорошее выступление. Спустя 10 минут встречи было любопытно узнать, смогут ли они сохранить темп? Старт смелый, но не выдохнутся ли?

Все игроки „Арсенала“ провели фантастическую игру — от первого номера и до одиннадцатого.

Озил превосходно работал с мячом. Этот человек умеет принимать великолепные решения, хотя и поддается хандре. Его язык тела задает тон игре остальных одноклубников».

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