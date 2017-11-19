Берли: «Если Роналду действительно собрался уходить из „Реала“, то ему нужно идти в МЮ»

Бывший полузащитник сборной Шотландии Крейг Берли считает, что единственный клуб, куда должен переходить нападающий «Реала» Криштиану Роналду, - это «Манчестер Юнайтед».



«Не знаю какие отношения у Роналду с Моуринью, но Фергюсон был ему как отец. Мне кажется, что единственный клуб, куда мог бы перейти Роналду, - это „Манчестер Юнайтед“. Если Криштиану действительно собрался уходить из „Реала“, то ему нужно переходить в МЮ. Только там он сможет выступать на самом высоком уровне и удовлетворять свои денежные амбиции».

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