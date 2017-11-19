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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 2:0 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 3:2 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.73 3.65 4.75
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 Идет первый тайм, 37’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1:0 Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.31 5.3 14
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 35’ Логотип футбольный клуб ЛионЛион 0:0 Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.45 4.5 7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.35 3.1
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«Ростов» и «Амкар» сыграли вничью, в матче было два незабитых пенальти

сегодня, 18:22
РостовРостов0 : 0АмкарАмкарМатч завершен

«Ростов» сыграл вничью с «Амкаром» в матче 17-го тура чемпионата России.

Ростов-на-Дону, стадион «Олимп-2»

«Ростов» - «Амкар» 0:0
Незабитые пенальти: Ингасон 80 - Сиваков 90+2.

«Ростов»: Абаев, Ингасон, Вилюш, Устинов, Макеев, Маер, Калачев (Зуев 67), Ионов (Думбия 77), Гацкан, Паршивлюк, Шомуродов (Бухаров 57).
Главный тренер: Леонид Кучук.

«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Сиваков, Идову, Комолов (Гащенков 90), Гол (Салугин 90+3), Зайцев, Огуде, Занев, Браун Форбс (Бодул 74).
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.

Предупреждения: Зайцев 27, Гацкан 33, Белоруков 65, Идову 79.

Судья: Турбин Евгений.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
борька
сегодня в 19:35
Колхозная игра, бей-беги,смысла в игре ноль, счет ноль ноль, дубовая игра!
Absinthe6
сегодня в 19:22
Ждал подарка на день рождения, ну да ладно... Мы еще скажем свое слово!
PS. Кучук не тот тренер, который нам нужен
turist82
сегодня в 19:22
Унылый антифутбол...
ДСА
сегодня в 19:19
Концовка инфарктная получилась.
КЭТиК
сегодня в 19:13
Вратари молодцы!
Saang ответил kazak161
сегодня в 19:06
kazak161:
Вас что заклинило на этом общественном транспорте?
Да
RMUKMU
сегодня в 19:05
А в конце августа казалось, что не какой борьбы за выживание не будет. Что будет спокойный финиш в середине таблицы. Рано радовался.
kazak161 ответил Saang
сегодня в 18:55
Saang:
Оба автобуса в ФНЛ нахрен выгнать!
Вас что заклинило на этом общественном транспорте?
112910415
сегодня в 18:54
судья не хотел нулей, но не самому же забивать!
kazak161
сегодня в 18:52
Один человек создал футбол в Ростове это Бердыев,второй убил футбол в Ростове это Вася Голубев, наш губернатор, который клялся и божился что футбол на Дону будет жив!За базар не ответил,будет отвечать перед болельщиками Ростова!
cska1948
сегодня в 18:50
Давно замечено, что сомнительные пенальти чаще НЕ забивают, чем забивают. Но чтобы сразу ТРИ, на мой взгляд, сомнительных пенальти подряд не забили, такого не припомню.
Wolf77785
сегодня в 18:49
Когда поставил на 78 минуте на 0.5б!
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 18:47
Весёлый тур..С удачным очком что-ли?!). Ну дают! 90+2-это что, чтобы наверняка?).
Saang
сегодня в 18:47
Оба автобуса в ФНЛ нахрен выгнать!
Шуnя771
сегодня в 18:43
Судья не в курсах был, что играть никто не хотел. а он с пеналями нарисовался))))
НЕ президент рфс
сегодня в 18:35
Два липовых пенальти-ноль голов. Бог есть.
nikot
сегодня в 18:34
Судья накосячил,такие пенки не ставят!
Морозовский
сегодня в 18:34
Табло всё стерпит.
Barcelona_Rostov
сегодня в 18:33
игра просто ужас...и просвета не видно....
Рожден в СССР
сегодня в 18:32
тяжелая игра, Ростов не подарок,спасли свое очко!!!
sir-5
сегодня в 18:31
Турбин великодушно и добросовестно предоставил командам по одному шансу на победу,но эти ...."мужики",эти..."удобрения" не смогли воспользоваться этим.Видимо,вчера тур уже закончился,а сегодня происходит только добывание "футбольной криптовалюты".
нечитайло
сегодня в 18:30
ну как же так ребята
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:30
Не смотрел, да и не много потерял, думаю...
за
сегодня в 18:30
Никто не хотел забивать!
Ice van Reed
сегодня в 18:30
...
Санчо Панса
сегодня в 18:29
Вот это матч! Ничего себе) Как говорится, тренировать нужно 11 - метровые на будущее! Так хотя бы можно было выиграть матч, если с игры не получается забить.
eaguar
сегодня в 18:28
Видать пенальти оба левые были раз не забили .
loko7
сегодня в 18:26
Ох и получат эти пенальтисты в раздевалке.
alex074
сегодня в 18:26
У меня нет положительных слов, характеризующих эту игру. Если мастера спорта не могут забить с игры, а тем более с пенальти, то возникает вопрос: "Какие вы мастера спорта?". Ответ один: "Вы валенки..."
RDeanW
сегодня в 18:25
мда... ростов, кстати, единственный клуб, не побеждавший этой осенью. 11 игр без побед
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