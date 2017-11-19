«Ростов» и «Амкар» сыграли вничью, в матче было два незабитых пенальти

«Ростов» сыграл вничью с «Амкаром» в матче 17-го тура чемпионата России.
Ростов-на-Дону, стадион «Олимп-2»
«Ростов» - «Амкар» 0:0
Незабитые пенальти: Ингасон 80 - Сиваков 90+2.
«Ростов»: Абаев, Ингасон, Вилюш, Устинов, Макеев, Маер, Калачев (Зуев 67), Ионов (Думбия 77), Гацкан, Паршивлюк, Шомуродов (Бухаров 57).
Главный тренер: Леонид Кучук.
«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Сиваков, Идову, Комолов (Гащенков 90), Гол (Салугин 90+3), Зайцев, Огуде, Занев, Браун Форбс (Бодул 74).
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.
Предупреждения: Зайцев 27, Гацкан 33, Белоруков 65, Идову 79.
Судья: Турбин Евгений.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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PS. Кучук не тот тренер, который нам нужен
PS. Кучук не тот тренер, который нам нужен